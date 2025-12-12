12日も青森県八戸市などで震度4を観測する地震があり、沿岸に一時 津波注意報が出されました。普段の備えが求められるなか、長岡市では高齢者が災害用伝言ダイヤルなどの使い方を学びました。



イベントが開かれたのは、2004年の中越地震で最大震度7の揺れに襲われた長岡市の旧川口町。地元の高齢者20人が参加し、スマートフォンを使った安否確認の方法などを学びました。



講師を務めたのは、総合学習で防災を学ぶ川口中学校の3年生。災害用伝言ダイヤルでは『171』にかけたあと、自分の安否などを録音する手順を教えました。



■講師役の生徒

「伝言を話すのが終わったら『9』を押すと話が終わりにできる。」

「『171』は災害用なので、ちゃんとどういう状況か伝えられるようにはっきりと説明した。」



■参加した高齢者

「中学生から教えてもらって番号を押したらできたので、練習して災害時に使えるようにしたい。」



長岡市は今後も高齢者を対象にしたスマホの講習会を開く予定です。