¡ÚÆÃ½¸¡Û²û¤«¤·¤¤¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á¤ËÂÌ²Û»Ò¡ªÀ¾³÷¶è¤Ç80Ç¯Â³¤¯¡Ö¥ì¥È¥í´á¶ñÅ¹¡×¡Ú¤³¤ÎÄ®¤Ç～°¦¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ～¡Ã¿·³ã¡Û
¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤ÇÌó80Ç¯Â³¤¯¡Ø´á¶ñÅ¹¡Ù¡£²û¤«¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë3ÂåÌÜ¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤à〝¤ª¤â¤Á¤ã〟¡£
¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Î¤Þ¤Âä¼Ö¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÌó1000¼ïÎà¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ø¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹¡Ù¡£Å¹¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¤Î¤Ï¡¢3ÂåÌÜ¤Î¶¶ËÜµ®Ç·¤µ¤ó¤ÈÊì¡¦½Ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤äÂÌ²Û»Ò¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ó¥Ëー¥ë¤Ç¤Ç¤¤¿〝¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á〟¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹ ¶¶ËÜµ®Ç·¤µ¤ó
¡ÖÀÎ¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í·Á¤ÇÆÃ»£¤Î¥Òー¥íー¤ä²ø½Ã¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡£¡×
¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ »Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿40～50Âå¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹ ¶¶ËÜµ®Ç·¤µ¤ó
¡Ö(Åö»þ)±Ç²è¤äÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿²û¤«¤·¤µ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÅö»þ¤Î¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ø¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹¡Ù¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¿§¤Î´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹ ¶¶ËÜµ®Ç·¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¤¦¤Á¤ËÀÎ¤³¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¡Ù¡ØÍ§Ã£¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ø¤ª¤â¤Á¤ã²°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦²û¤«¤·¤¤¿§¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á¤òµá¤á¤Æ¡¢¸©³°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥á¥¥·¥³¤äÂæÏÑ¤Ê¤É³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£60Ç¯ÄÌ¤¦¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¹ØÆþ¤Ç¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²ø½Ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ø½Ã¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Å¨¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥Òー¥íー¡£¡×
¾ïÏ¢µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¢£60Ç¯ÄÌ¤¦¾ïÏ¢µÒ
¡Öµì´¬Ä®¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¤³¤³¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬½é¤á¤ÆÍè¤¿¤È¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â¤³¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¡£¡×
¢£¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹ Êì¡¦½Ê»Ò¤µ¤ó
¡Ö·ë¹½±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤âÍè¤é¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È´é¸«ÃÎ¤ê¡£¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¡£¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï〝ÂÌ²Û»Ò〟¡£
Êª²Á¹â¤ËÉé¤±¤º¡¢²Á³Ê¤Ï¤Ò¤È¤Ä13±ß¤«¤é¡£ÄêÈÖ¤ÎÂÌ²Û»Ò¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£¡×
¢£¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤«¤é
¡ÖÁª¤Ö¤È¤¤â»Ò¤É¤â¤È¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ì£¤À¤è¡Ù¤È¤«(Å¹¤Î¿Í¤¬)¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤Æ(»Ò¤É¤â¤¬)»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¢£¾®³Ø5Ç¯À¸
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤ë¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£¡×
¡Ö(Å¹¤Î¿Í¤Ï)¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¿§¡¹ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡×
¢£40Ç¯ÄÌ¤¦¾ïÏ¢µÒ
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é¤¢¤ë¡Ø³¹¤Î¤ª¤â¤Á¤ã²°¡Ù¤Ê¤Î¤ÇÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¡×
ÁÏ¶È¤Ï1946Ç¯¡£ÁÄÉã¡¦´²°ì¤µ¤ó¤¬¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ç´á¶ñÅ¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í·Á¤ä¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¾þ¤êÊª¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
Ã»Âç¤òÂ´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£Ìó15Ç¯Á°¡¢2ÂåÌÜ¤ÎÉã¡¦ÏÂÍº¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¤È¤¤ËÅ¹¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹ ¶¶ËÜµ®Ç·¤µ¤ó
¡ÖÊì¤Ï²Ç¤¤¤À¿È¤À¤«¤é(Å¹¤ò)ÊÄ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£Êì¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤È¤«¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¿Æ¹§¹Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ·Ñ¤´¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
¢£¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹ Êì¡¦½Ê»Ò¤µ¤ó
¡Ö·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£(¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë)¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÁ´Á³ Å¹¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤À¤·¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡×
ÃÏ¸µ¤Îµì´¬Ä®¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë¥«¥ìー¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤òÅº¤¨¤¿¡Ø¥«¥êー¥Ê¡Ù¤ÎÉü³è¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¾¦Å¹³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹ ¶¶ËÜµ®Ç·¤µ¤ó
¡Ö¥«¥êー¥Ê¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤¿¿Í¤¬Â¾¤ÎÅ¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¤Ê¤ëÅ¹¤È¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ï¡¢Æþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ç¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤òÇã¤ª¤¦¤È¡Ø¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹¡Ù¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10Ç¯°Ê¾åÄÌ¤¦¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¤¤¤Ä¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÌ²Û»Ò¤È¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¤òÇã¤¤¤Ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×
·è¤Þ¤Ã¤ÆÇã¤¦¤Î¤¬〝¥Ó¥ó¤Î¥³ー¥é〟¡£
¢£10Ç¯°Ê¾åÄÌ¤¦¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¥Ó¥ó¤Î¥³ー¥é¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î〝¾Ð´é〟¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ï¤·¤â¤È´á¶ñÅ¹ ¶¶ËÜµ®Ç·¤µ¤ó
¡Ö¾¦Çä¤Ï¡Ø¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÆü°ìÆü¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡£10Ç¯¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¤ÈÅ¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡£¡×
