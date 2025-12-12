不信任決議案を可決

熊本県球磨村の議会は松谷浩一（まつたに・こういち）村長に対する不信任決議案を可決しました。

【写真を見る】村長への不信任案を可決 理由は「賃金未払い」放置や、議会通さぬ土地貸与…埋まらぬ “職員との溝” 熊本県球磨村

球磨村 髙澤康成 副議長「松谷浩一村長に対する不信任決議を、動議として提出したいと思います」

松谷村長は10日以内に「辞職」か「議会の解散」かを選ぶことになります。

球磨村議会最終日の今日（12月12日）、村長に対する不信任決議案が提出されました。

理由は “議会軽視” な行為

理由として高澤副議長は、村の施設で発生した従業員への賃金未払い問題を放置したことや、村の土地を議会の議決を経ずに無償で貸与したことを挙げ、「議会軽視の最たるもの」と指摘しました。さらに、職員に対する不適切な発言以降、「職員との溝が埋まっておらず、業務に支障が出ている」と述べました。

髙澤村議「村政の混乱と信頼を失墜させた政治的、道義的責任は免れ得ない」

不信任決議案の可決には、3分の2以上の議員の出席と、出席議員の4分の3以上の賛成が必要ですが、議長を含めた村議9人が全員出席し、8人が賛成して可決されました。

松谷村長の受け止めは…

総務省のデータによりますと2007年以降、熊本県内の市長村長に対する不信任決議案が可決されるのは初めてです。

松谷村長は2025年6月に議会から辞職勧告を受けた後も、続投していましたが、今回は10日以内に「辞職」か「議会解散」かを選ぶことになります。

球磨村 松谷浩一村長「真摯に受け止めています。議会に対ししっかり応えてきたつもりではあるんですが、それがなかなかご理解頂けなかった」

松谷村長は「時間をかけて考えたい」としています。

