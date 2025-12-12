ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）に密着したドキュメンタリー「PRELUDE TO THE DREAM MATCH 井上尚弥 vs アラン・ピカソ〜夢舞台への前奏曲〜」の期間限定配信が12日正午よりスタートした。

井上は次戦、12月27日にサウジアラビア・リヤドで開催されるボクシングイベント「THE RING V:ナイト・オブ・ザ・サムライ」に参戦。同興行を国内独占生配信する、NTTドコモの映像配信サービスLeminoが12日、発表した。

井上尚は13年以来自身2度目の年間4試合となる次戦でWBC世界同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）と対戦。6度目の4団体王座防衛戦となる次戦に勝利すればジョー・ルイス、フロイド・メイウェザーを抜き歴代単独トップの世界戦27連勝となる。同ドキュメンタリーでは、ピカソ戦に向けたトレーニング合宿への同行取材の模様や独占インタビューを収録。ピカソ戦に向けた展望、来年の対戦が期待される前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M・T）への印象、そしてキャリアの最盛期を迎えた井上が自身の選手人生などについて語る。

配信は「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」のチケット購入者、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者限定で視聴可能。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者限定で購入できる、井上尚弥公式限定アイテム「RIYADH/BREATH」シリーズも販売中だ。