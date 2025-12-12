6人組K-POPガールズグループ「iii」日本でショーケース開催、熱狂的ファンを前に「お会いできて幸せです！」
6人組K-POPガールズグループ「iii（アイアイアイ）」が10日、池袋サンシャインシティ噴水広場にて日本初のお披露目イベント「iii Debut Showcase」を開催。メンバーであるテリ、ナムキング、スビン、ハナ、ウンギ、フランが力強いパフォーマンスを披露し、ファンを魅了した。
【写真】「iii（アイアイアイ）」デビュー曲を堂々披露、パフォーマンスの様子
■デビュー曲「Forbidden Midnight」で幕開け！
「iii」は、「AIから現実へ、存在の転換」をテーマに誕生した、独創的な世界観を持つK-POPガールズグループ。AIとして公開されたプレデビュー曲「Forbidden Midnight」は、YouTube再生数133万回を突破。関連動画は累計で550万回再生を記録するなど、世界中で大きな注目を集めていた。
日本発お披露目となるショーケース。大歓声のなか登場すると、デビュー曲「Forbidden Midnight」をキレのあるダンスと伸びやかな歌声で披露する。MCコーナーになると声を合わせて「せーの『iii』でーす。こんばんは！」と元気に挨拶。日本で初となるパフォーマンスにテリは「皆さんとお会いできて本当に幸せです」と感激した様子。
韓国発のガールズグループだが、メンバーは多国籍。タイ出身のナムキングは「コップンカー」と挨拶すると「もともとK-POPが大好きで、韓国ですでにデビューされたアーティストの先輩たちを見て『私も、先輩たちのようになりたい』と思って韓国に向かいました」と語る。もう一人、日本の神戸出身のハナは「私は小さいころからK-POPダンスが大好きで、K-POPの皆さんのライブを観たとき『私もこんな風になりたい』と思って韓国からデビューしました」と経緯を述べていた。
■日本人メンバー・ハナから習った日本語を披露、お茶目な一幕も
2曲目は、韓国の人気ドラマ「熱血司祭2」の主題歌「Let's Make a Fire」。こちらも伸びやかな歌声と、揃ったダンスで会場を魅了する。パフォーマンスを終えると、グループのリーダーであるスビンは「私たちはメンバーの国籍がさまざまなので、たくさんコミュニケーションをとって、関係性を深めようとしています」と語ると、テリはハナから日本語を習ったといい「あざっす！」と挨拶して会場を沸かせていた。
また「日本で行ってみたい場所」を聞かれたウンギは「ディズニーランド！」と回答すると、ハナは「もしライブで色々な県に行けたら、各地のおいしいものを食べたい。あと私は神戸出身なので近くにはUSJもありますね」と思いを馳せていた。
ラストは「Guilty」。ウンギは「明るくはじける私たちのエネルギーに注目してください」とポイントを挙げると、エモーショナルかつパワフルなパフォーマンスを見せた。
3曲披露した「iii」のメンバーたち。「今日はたくさん来ていただき、本当にありがとうございます。私たちの名前を書いたボードを持ったファンの皆様方、本当に思ってもみなかったことでした。感謝でいっぱいです（テリ）」「大好きです！ たくさんの応援をよろしくお願いします（ナムキング）」「会えて嬉しかったです。また会いましょう！（スビン）」「初めてのショーケースでしたが、日本でこうやって皆さんに会えることができて、本当に、本当に嬉しいです。今日はありがとうございました（ハナ）」「めっちゃ楽しかったです、大好きです（ウンギ）」「最後まで楽しんでくださってありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。愛してる！（フラン）」と熱いメッセージを送っていた。
取材・撮影／磯部正和
