元「乃木坂46」メンバーで2024年に芸能界を引退した伊藤寧々さん(30)が12日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。

伊藤さんは「2025年12月12日に30歳の誕生日を迎えました。

そしてこのたび、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。

美しいウエディングドレス姿の写真をアップし「お相手は、真面目で常に向上心があり、そのエネルギーで周囲を巻き込みながら共に前進していく力のある方です」とお相手についてもつづった。

「現状に満足せず、ひたむきに人生を切り拓いていく姿が

とても頼もしく「この人と一緒に歩き、未来を見てみたい」と

思える存在でした。何十年先も笑っていられるように、夫婦として力を合わせて精進してまいります」と伝えた。

伊藤さんは2011年に乃木坂46の1期生オーディションに合格してグループに加入。12年8月の乃木坂46の3枚目シングル「走れ!Bicycle」のカップリング曲「涙がまだ悲しみだった頃」で初のセンターを務めた。14年10月にグループを卒業。卒業後は女優、モデル、グラビアと幅広く活躍し、24年3月をもって所属事務所を退所し、芸能界から引退すると発表した。