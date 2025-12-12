Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月12日は、光学5倍のライカ望遠カメラ搭載でプロ級の風景やポートレートが撮影できる、Xiaomi（シャオミ）の準フラッグシップスマートフォン「15T Pro」がお得に登場しています。

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォンXiaomi 15T Pro 12GB+256GB ライカSummilux 5倍望遠カメラ搭載 MediaTek Dimensity 9400+ 6.83インチ 144Hz対応ディスプレイ 3D冷却システム FeliCa対応 IP68防水防塵 ブラック 99,818円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

144Hz対応6.38インチ大画面×ライカ光学5倍望遠が魅力。準フラッグシップスマートフォン「Xiaomi 15T Pro」が9％オフに！

光学5倍のライカ望遠カメラと144Hz対応の6.83インチ大画面を備えたXiaomi（シャオミ）の準フラッグシップスマートフォン「15T Pro」が、現在、Amazonで9％オフと過去最安値の10万円切りで登場！

HDR10+対応で焦点距離全域の表現力が向上し、遠景の色彩、陰影、奥行きの描写がプロレベルに到達。風景やポートレート撮影のクオリティが一段引き上げられるシステムになっています。

またMediaTek Dimensity 9400+（3nmプロセス）が高い演算性能を提供。負荷の重いゲームやグラフィック処理でも応答性が高く、3D冷却システムによりパフォーマンスの持続性も確保しています。

6.83インチ144Hzの大画面とAI機能、IP68対応で日常性能も強化

ディスプレイは、6.83インチ／144Hz／1.5K解像度／3,200nits輝度というハイエンド級仕様。ゲームターボモードでは2,560Hz瞬間タッチサンプリングレートに対応し、ゲーミングスマホ並みの操作追随性を実現します。

超薄型ベゼルのフラットデザインで視認性も高く、映像体験の質も大きく向上。Xiaomi HyperAI × Google Geminiにより、システム全体でテキスト・音声・画像を扱うパーソナルAI体験も可能です。

防水防塵はIP68、おサイフケータイにも対応しており、日常の利便性まで考えられたXiaomiの全部入りスマホですよ！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォンXiaomi 15T Pro 12GB 256GB ライカSummilux 5倍望遠カメラ搭載 MediaTek Dimensity 9400 6.83インチ 144Hz対応ディスプレイ 3D冷却システム FeliCa対応 IP68防水防塵 ブラック 99,818円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年12月12日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

