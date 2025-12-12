¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ Âè3²ó º£½µ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ 3ËÜ¡Ö¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥ÈÄêÈÖ¤Î¹õ¤È¸ÄÀ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¡£¤½¤·¤ÆÉÔÊÑ¤ÎËüÇ½Áª¼ê¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Î1ËÜ¤È¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿¤¯¡¢²Á³Ê¤ÎÆ°¤¤äÇ¯¼°¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îº¹¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÈ½ÃÇºàÎÁ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ËÄÌ¤¸¤¿¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤3ËÜ¤òÄó°Æ¡£Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¾åÉÊ¤µ¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë³Î¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡ÈºÇ½é¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡½¥Ç¥¤¥È
¤³¤Á¤é¤Î126610LN¤Ï¡¢116610LV¤Î¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£1£í£í¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤è¤ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡ÖCal.3235¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡¢ÂÑ¿ªÀ¤ÈÂÑ½ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ù¥¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé´¶°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂÑµ×À¤Ç¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¿Íµ¤¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡½¥Ç¥¤¥È
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2,350,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡½¥Ç¥¤¥È
ÄÌ¾Î¡¡¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È
·¿¼°¡¡126610LN
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 41mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 20cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼:¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2023Ç¯6·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJYUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ÝÄ§¡×¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È¤Î¡¢2023Ç¯À½¤È¤¤¤¦¹âÇ¯¼°¸ÄÂÎ¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î°ìËÜ¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È41mm¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë´°À®·Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ïµ¡Ç½ÅÀ¸¡ºÑ¤ß¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤â¥×¥í¤¬ÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤ª¤ê°Â¿´´¶¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤âÊÝ¾Ú½ñ¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¡ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤ÇÁ´¤Æ¤ò³ð¤¨¤ëºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡½¥Ç¥¤¥È ¼«Æ°´¬¥é¥ó¥À¥àÈÖ
2020Ç¯¤Ë41mm¥±¡¼¥¹¤Ø¤Èºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼ ¥Ç¥¤¥È¡×¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥»¥é¥¯¥í¥à¥Ù¥¼¥ë¤ËÀº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê3Ï¢¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢½éÂå¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²óµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó70»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¿·À¤Âå¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡¢¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3235¤òÅëºÜ¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¸½Âå¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡½¥Ç¥¤¥È ¼«Æ°´¬¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2,600,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡½¥Ç¥¤¥È ¼«Æ°´¬¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÄÌ¾Î¡¡¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È
·¿¼°¡¡126610LV
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 41mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 20cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼:¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2024Ç¯12·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO ÇßÅÄ
¾ÜºÙÀâÌÀ Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
½é¤á¤Æ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤É¡¢¡Ö¿Í¤ÈÈï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥Ö¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢2024Ç¯12·îÆüÉÕ¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥¼¥ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢½êÍÍß¤òºÇÂç¸Â¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¤Î41mm¥±¡¼¥¹¤ÏÁõÃå´¶¤â²÷Å¬¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëµ¡Ç½ÅÀ¸¡¤âºÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê°Â¿´´¶¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ·×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ÂÍÑ»þ·×¤òÄ¶¤¨¡¢ÏÓ¸µ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤Î¸ÄÀ¤ò¶¯¤¯É½¸½¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤ÇÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼µ
2010Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I¡×¡£Åö¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë»ÅÍÍÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¸å´ü·¿¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î3¡¦6¡¦9¤ËÌë¸÷ÅÉÎÁ¤¬ÅÉÉÛ¤µ¤ì¡¢»þÊ¬¿Ë¤âÂç·¿²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤Î»ëÇ§À¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£39mm¤Î¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤È·øÏ´¤Ê3Ï¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£ÂÑ¼§¡¦ÂÑ¾×·âÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3132¤òÅëºÜ¡£¤è¤ê´°À®ÅÙ¤¬¹â¤á¤é¤ì¤¿¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼µ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,280,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼µ
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼µ
·¿¼°¡¡214270
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 40mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼:¥Ö¥é¥Ã¥¯/3.6.9
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2017Ç¯5·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJYUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
µæ¶Ë¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëËüÇ½Áª¼ê¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¼°¤Î¹âÇ¯¼°¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤«¤éÍè¤ë°Â¿´´¶¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤µ¤é¤Ëµ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¼Â»ÜºÑ¤ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤Ç·ò¹¯¾õÂÖ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î°ìËÜ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¡¦ºß¸Ë¡¦²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿°úÍÑ¸µ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¡¦ºß¸Ë¡¦²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿°úÍÑ¸µ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£