12月9日、お笑い芸人のおばたのお兄さんが、『プチブランチ』（TBS系）で2歳3カ月の長男 “たんくん” とテレビ初共演を果たした。

出演したのは、カリスマ保育士・てぃ先生によるロケコーナー。おばたは、たんくんを抱っこして登場したものの、人前が苦手なたんくんは父にべったりで、カメラにお尻を向ける場面もあった。

「おばたは、そんな長男に『ほんとに人見知りで、（知らない人の前では）死んだふりをするんですよ。気配を消すのが息子のやり方でして』と苦笑い。

たんくんは『帰りたい……』とつぶやくなど手を焼いていましたが、おばたは前日のブログで《後頭部しか映ってない可能性があります！》《いい記念になりました》とユーモアを交えてつづっていましたね」（芸能記者）

番組では「高いところに登るのでケガが心配」「ご飯を全然食べない」「どこまで甘やかしていいのか」など、子育ての悩みを相談し、子煩悩ぶりが伝わってきた。

「幸せオーラに満ちていましたが、ここまでに至るには浮き沈みがありました」と回顧するのは、さる放送作家だ。

2018年3月、フジテレビの山崎夕貴アナウンサーと結婚を発表したおばた。だがその前年、山崎アナとの交際わずか1カ月で20代美女とのホテル密会が報じられた。

「山崎アナは『ワイドナショー』で『最悪の気分』と語っていましたが、その後、ゴールイン。ただ結婚当初は、ものまね芸人としての活動が中心で、年収差を番組などでイジられることもありました」（同）

“格差婚” というレッテルをはねのけた転機はミュージカルだった。

「2021年、高畑充希主演のミュージカル『ウェイトレス』出演を機に評価を高め、翌年には帝国劇場『千と千尋の神隠し』で青蛙役に抜擢。ロンドン公演にも参加し、その後も山崎育三郎主演の『トッツィー』など話題作への出演が続いています」（同）

妊活も夫婦にとって大きな試練だった。2023年4月、山崎アナは体外受精で妊娠したものの流産。おばたはYouTubeでそのときの心境を「悲しかったし、赤ちゃんに申し訳ないという気持ちもあった。妻の心のケアをしなければいけなかった」と吐露していた。

その後、不妊治療の甲斐あって、2023年8月、念願の長男が誕生。

「12月11日更新のYouTubeチャンネルでは、親子3人で『あらかわ遊園』を訪れた動画を投稿。アトラクションに次々と挑戦する “たんくん” をやさしく見つめる姿に、パパとしての顔を見せていました。Xにも頻繁に、たんくんが登場。溺愛ぶりがうかがえます」（同）

数々の苦難を山崎アナと乗り越えた、おばたのお兄さん。よき夫、よきパパとして今後も活躍の幅を広げていきそうだ。