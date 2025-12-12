酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【金髪プリンは発作的行動に出やすい】

【お悩みNo.143】地雷女の見分け方を教えてください。ゆるい女ではなく地雷女です。【PN:こぶ茶・20代・男性・大学生】

＊ ＊ ＊

――地雷女とは時間と共に、相手に依存したり自虐的になったりする女性を指すようです。

地雷の見極めができてへんから、こんなになってるとも言えますね。

――地雷源を避けて通るタイプだと思っていましたが。

あれ、こいつやばいなぁって思った時にはだいたい手遅れ。やっぱり最初はセックスしたいから、盲目になって脇が甘くなるんでしょう。

――ブクロさんの中で地雷女の定義って何でしょうね。

メンタル的に不安定な人ですね。それが如実に現れるのが、ラインの連投です。夜中にブワーって送られてきたら怖いでしょう。

そういう子って、こちらがちょっと返せないだけで、どんどん送ってくる。相手の返事を待たずに3つ連続してラインを送ったら、もうやばいです。

――そうなると返事する気がなくなる。

頻繁にラインをしないで、なかなか既読にならないような子の方が、男って追いかけたくなるのになあって。もったいないと思いますね。でも、普段からそうやって人とコミュニケーションを取ってるのかな。

基本的に会話はラリーだから、それが成立しないと嫌ですね。あとは、エッチの最中もカラコンを外さない子。あれは地雷の可能性があります。

――裸になっても頑なに外さないのはなにかの鎧なんでしょうか。

そのカラコンが、後日パリパリの状態でベッドから見つかるんです。他の子とエッチしてるときに「痛っ」って言うから、何かと思ったらパリパリになったカラコンだと腹が立ちますね。

――フジツボかなと言い訳するしかない。

あとは、金髪と黒髪のプリンが著しい子。そういう人って衝動的に金髪にしたくなったんだろうけど、その後の計画性がない。つまり発作的な行動に出やすいんです。

――確かにプリンがひどいと、いろんなことが雑そうですね。

ケータイの画面がバキバキとかもそれに通じると思いますね。靴のかかとを踏んでいるも嫌やなあ。プリンと一緒で、人にどう見られてもいいという心が見える。小さなところに、地雷のヒントはあると思います。



東ブクロ氏の回答に虚を突かれる専務





【丸腰で行って土下座する】

【お悩みNo.144】東ブクロさんが恐怖を感じる人や事象？とかってありますでしょうか？

私は臆病な性格なので、怖い人だったりと接するのが苦手です。東ブクロさんは怖い人と関わらないといけないときどう向き合いますか？【PN:ジュマンジ大西・20代・女性・カフェ店員】

＊ ＊ ＊

――そういえばこの連載、「こわいもんなし」というタイトルでした。

こわいもんかあ、あまりないかな。40年生きてきて、いきなり出会い頭に殴られたこともないですから、この人はいくら怒っていても自分のことを殴ってはこないだろうと思ってるんでしょう。

――ブクロさんが怖いっていうのは暴力である。

あおり運転されたりしても、この仕事をしているから、ややこしくなったら嫌だなと思って、すぐ避けてやり過ごしますね。ちょっとでも意地悪な心や苛立ちが先に立ったら喧嘩になるんでしょう。

――例えば、これから怖い人に自分の粗相を謝りに行くという状況だったら、どうします。

それは怖いですけど、しばかれるわけではないもんなあとか思ってしまうんでしょうね。

――ひとりで謝りに行くのと、マネージャーのヤマネさんがついて来て一緒に謝ってくれるの、どっちがいいです？

ひとりの方がいい気がしますね。広告代理店みたいにゾロゾロ人を連れていくより、丸腰で行って土下座するくらいの方が潔いし、相手の怒りも緩和するんと違いますかね。

――今、自身が想像しうる一番怖いことって何ですか？

バラエティで言うと、実力以上の場にキャスティングされることじゃないですかね。たとえば笑っていいとも！の最終回に呼ばれて、ダウンタウンさんとかの横に立たされたりしたらなんもできないでしょう。バラエティの恐怖の方が想像できるだけに怖いですね。

――ステージで一番怖かったのでいつですか？

一番緊張したという意味ではキングオブコント2013かな。僕がスキャンダルを起こした直後の大会で、その相手も現場におるし、変な緊張感というか、アウェー感がめちゃありました。

僕たちは東京来たばっかりで、周りもよう知らん状態でそうなって、友達もいないし、東京の兄さんたちにも「ようここに来れたな」って顔で見られてね。あれ以上の逆境はもうないでしょう。だけど、一度とんでもなく怖いことを経験すれば、それ以上怖いことはない。そう思えるはずです。

☆新規お悩みを大募集！

東ブクロさんに相談してみたいお悩みを大募集！ 素朴な疑問から人間関係の悩み、性の悩みなどなど...どんなお悩みも東ブクロがズバッと解決！ 【お悩み・年齢・ご職業・ペンネーム】を記載のうえ、【bukuro.onayami.com@gmail.com】までドシドシお悩みをお寄せください！

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

【画像】東ブクロ氏の風流なまなざし

取材・文・撮影／キンマサタカ