¡Ú£Æ£±¡Û¥¹¥È¥í¡¼¥ëÂàÃÄÏÀ¤¬ºÆÇ³¡ÖÎ±Ç¤¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¼çÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬ÉÔËþ¡×¡¡³ÑÅÄÍµµ£¤Ë±Æ¶Á¤â
¡¡£Æ£±¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ò½ä¤ëÂàÃÄÏÀ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÉÔ¿¶¤ä»þ¤ËËµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Éã¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Çà¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ëá¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤¬¼«Æ°±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£Æ£±¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì»þ¤Ï³ÑÅÄÍµµ£¤Î°ÜÀÒ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¸½¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï£Æ£±»²Àï£¹Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¸ÊºÇÄã¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö£±£¶°Ì¤Ë·âÄÀ¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¥¢¥¯¥Á¥å¡×¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÀµÅöÀ¡£¤À¤¬£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×£±£¶°Ì¤È¤¤¤¦ÄãÌÂ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Ï¤â¤Ï¤ä¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯À¼¤ò¾å¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÂº·É¤ò½¸¤á¤ëÉ¾ÏÀ²È¥é¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥Ê¥À¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥·¡¼¥È¤ò¼êÊü¤¹¤Ù¤»þ¤¬Íè¤¿¤È¸øÁ³¤È¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤ÎÈôÌö¤Ï¤¤¤Þ¤À¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç£±£°°Ì¤è¤ê¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤Ï¤³¤ÎÄäÂÚ¤ò¡ØÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥¹¤¬µý¼õ¤·¤Æ¤¤¿Éã¤«¤é¤ÎÈß¸î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬à¥³¥Íá¤ÇºÇ¹âÊö£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥³¥ó¥Ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢°ìÂ²¤Î¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÎÏ¼çµÁÅª¤ÊµÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼çÄ¥¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¾®ÀÚ¼ê¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¸Â¤êÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ïµ»½ÑÌÌ¤Çà¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥àá¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶õÎÏ¤ÎÅ·ºÍ¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤¬¥Á¡¼¥àÂåÉ½·ó¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤¬ÆÈÀê¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ëÊ¸²½¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥Û¥ó¥À¤Ï¾¡Íø¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò£±£°£°¡ó°ú¤½Ð¤»¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëµæ¶Ë¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÉãÀ¤ÎËÜÇ½¤ÈÅê»ñÀè¤Ø¤ÎÌî¿´¤Î´Ö¤ÇÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¥é¥ó¥¹¤òÎ±Ç¤¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¼çÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¡¢¾Íè¤¢¤ë£Á£Í£Ò£²£¶¤Î²ÄÇ½À¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤¬Î¨Ä¾¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á°Ê³°¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤¬¥é¥ó¥¹¤Î²òÇ¤¤ò¿Ê¸À¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬½é¤á¤Æ¿¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤â¤·¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÂàÃÄ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ÑÅÄ¤Î°ÜÀÒ¤â°ìµ¤¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£