飼い主さんに向かって、宣戦布告する子猫ちゃん。その姿がとっても可愛いとSNSで話題になっています。投稿は記事執筆時点で5.1万回以上再生され、「めちゃくちゃ可愛い」「やんのかステップ可愛すぎ」といったコメントが寄せられました。

【動画：ベッドの上で遊んでいた子猫→飼い主さんのほうを向いて…一生懸命な『やんのかステップ』】

やんのかステップ！

TikTokアカウント『mia_0626_』では、ミヌエットの「みあちゃん」の可愛らしい戦闘態勢の様子が紹介されています。

この日、みあちゃんはベッドの上で遊んでいました。機嫌よく遊んでいたところ、突然スイッチが入ったように動きが変わったといいます。

みあちゃんは素早くベッドの上を駆け回ったかと思うと、飼い主さんの方へ向き直り、横向きにステップする仕草を見せました。まるで相手を挑発するような姿勢で、戦闘態勢をとっているようにも見えます。

とはいえ、ちょこちょこと走る動きやステップはどれも愛らしく、思わず見入ってしまう投稿でした。

トイレ掃除をチェック！

ほかの投稿でも、みあちゃんの愛らしい姿を見ることができます。

この日、飼い主さんはみあちゃんのトイレを丸洗いしました。掃除の様子をじっと見つめていたのは、当の本人のみあちゃん。猫砂を片付ける飼い主さんの手に、まるで「私のトイレになにしてるの！」と言わんばかりに猫パンチを繰り出す場面も見られました。

その後も、トイレの上に乗って「まだ終わらないの？」と作業を妨害するみあちゃん。どうやらトイレ掃除が気になって仕方がない様子です。

綺麗に洗ったトイレへ飼い主さんが新しい猫砂を入れると、みあちゃんがすぐにチェックしに登場。最終確認を終えると、ピカピカになったトイレに満足したようでした。

遊ぶの大好き！

さらにほかの投稿では、みあちゃんが元気に遊ぶ様子も紹介されています。

最近のみあちゃんには、お気に入りの遊びができたそうです。それは、かごの中から飼い主さんの手を狙う遊びです。

かごの中に入ったみあちゃんは、飼い主さんに向かってジャンプし、小さな前足で猫パンチを繰り出していました。元気いっぱいな姿が印象的な投稿でした。

冒頭の投稿には、「小さいのにしっかり威嚇してて可愛い」「臨戦態勢入りました」「やんのかステップたまらん」などのコメントが寄せられ、みあちゃんの可愛らしい姿に癒される方が続出しています。

TikTokアカウント『mia_0626_』では、みあちゃんの日常を見ることができます。

みあちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mia_0626_」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。