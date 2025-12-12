寒い日の相棒 →【ユニクロ】で見つけた！ 1枚持ってると安心♡「優秀ダウンアウター」

寒さが本格化してくると「とにかく暖かいアウターが欲しい！」という日が増えてくるもの。そんな冬の強い味方になりそうなのが、【ユニクロ】のダウンアウター。ダウンならではの軽さと柔らかさ、保温性の高さで、気温がぐっと下がる日のお出かけにぴったり。大人世代のきれいめコーデになじみやすそうなデザインも魅力です。今回は、寒い日の相棒におすすめの「優秀ダウンアウター」をピックアップして紹介します。

特徴的なシルエットの「+J」復刻モデル

【ユニクロ】「ハイブリッドダウンジャケット」\14,900（税込）

短めの丈感と、裾・袖口に向かって広がるフォルムが愛らしいダウンジャケット。こちらは「+J」の復刻モデルで、公式サイトによると「当時、大人気のコラボレーション商品」だったとか。ファスナーやボタンが表に出ないことで、モードやきれいめなスタイリングにもマッチ。ダウンの軽さと暖かさはもちろん、撥水加工で少しの雨や雪にも対応できそうです。

こだわりのデザインと機能性素材で冬を快適に

【ユニクロ】「パウダーソフトダウンジャケット」\9,990（税込）

ダウンのボリューム感はありつつも、シンプルですっきりとした印象のこちらの商品は、公式サイトによると「肩、バストまわりはほどよいボリューム感に調整」しているそう。さらに表地にもこだわっており、「包み込まれるような着心地」なのだとか。裾のゴムを絞れば丸みを帯びたシルエットになるので、ボトムスに合わせてバランス感を調整できます。こちらも撥水加工されており、雨・雪に対応。

シンプルだけど暖かさにこだわったショートコート

【ユニクロ】「シームレスダウンショートコート」\17,900（税込）

こちらのひざ上丈のショートコートは、暖かさをキープできるように縫い目を減らしたシームレス仕様。首まわりのクッション襟や袖口のリブなど、暖かさを逃がさない工夫が随所に施されています。しっかりと包み込むデザインだと着心地が窮屈なこともありますが、こちらはダブルファスナー仕様で、脚さばきの良さも考えられています。撥水加工されているので、寒さが厳しい雪の日も活躍してくれるはず。

しっかりした長さとボリュームが頼もしい

【ユニクロ】「ウルトラウォームダウンロングコート」\24,900（税込）

こちらは、膝が隠れるくらいの丈で、たっぷりのダウンを使ったロングコート。防風加工と撥水加工が施されているので、厳しい寒さにも対応してくれそう。首まわりには起毛素材のクッション襟が付いており、公式サイトによると「着心地と防寒性を担保」しているそう。ポケットの内側はフリース素材で「手を入れると暖かい」のだとか。暖かさを追求していることに加え、スッキリ見えが叶いそうなストレートシルエットなのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N