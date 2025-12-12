生後2週間の時に保護された猫ちゃん。成長後の姿がSNSで5000表示を突破し注目を集めることに。小さく愛らしかった猫ちゃんの美しすぎる成長に、思わずため息が出てしまいます。

【写真：生後2週間のときに保護された『ちいさな白黒ネコ』→大切に育てて２年が経過すると…『予想をはるかに超えるビフォーアフター』】

生後2週間の時に飼い主さんに保護された紋次郎くん

ある日、飼い主さんに拾われた紋次郎くん。そんな紋次郎くんの生後2週間時の姿と現在の姿がXアカウント『喜惣衛門(きそえもん)』に投稿されました。飼い主さんと出会った生後2週間の時は、まだ産毛が生えたばかりで、顔半分が白と黒で分かれた模様がとっても個性的だったそう。

元気いっぱいの子に育つのか、それとも落ち着いたお利口さんになっていくのか…紋次郎くんは、いったいどんな猫ちゃんに成長していったのでしょうか？

まるでモデル猫のような美人に成長！

飼い主さんに拾われた時は、まだ目が開いたばかりの子猫だった紋次郎くん。そんな出会いから2年経った紋次郎くんは…なんと、白と黒の模様が美しい長毛猫ちゃんに成長！ふわふわの毛並みとキリッとした横顔はまるでモデル猫のよう。

そんなイケメン猫に育った紋次郎くんですが、普段は可愛らしい一面もたくさん見せてくれるのだとか。体は大きくなった紋次郎くんですが、トイレをする時は小さな子猫用のものを使ってみたり、飼い主さんに手を差し出されたら吸い込まれるように頭を押しつけたり。見た目は立派な大人の猫ちゃんに成長したけれど、まだまだ子猫のような一面も見せてくれるのだといいます。

紋次郎くんは、現在2頭の猫ちゃんたちと暮らしています。他猫ちゃんたちの面倒を見てくれる面倒見の良い一面も見せてくれるのだそう。

カッコイイ見た目に反して甘えん坊だったり、他猫ちゃんの前では頼もしい姿を見せたり、そんなさまざまな魅力を持つ紋次郎くんから目が離せなくなりそうです。

Xアカウント『喜惣衛門(きそえもん)』には、そんな紋次郎くんや家族たちの平和で温かな日常が綴られていますよ。

紋次郎くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「喜惣衛門(きそえもん)」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。