福岡県のブランドいちご「博多あまおう」をより新鮮な状態で味わってもらおうと、「空とぶ博多あまおう」として、首都圏に向けた本格的な空輸が始まりました。

■井手妃奈子記者

「福岡県のブランドいちご、博多あまおうが積み込まれています。これから羽田空港へと送られます。」



12日、福岡空港でJALの羽田行き定期便に積み込まれたのは、1720パックの「博多あまおう」です。



JA全農ふくれんでは、これまで年末年始などに限って「博多あまおう」を首都圏に向けて空輸してきましたが、12日から「空とぶ博多あまおう」として本格的な空輸を始めました。





■JA全農ふくれん 運営委員会・乗富幸雄会長「鮮度が命なので、新鮮なものを消費者にいち早く届けたい。」

搭乗口では出発セレモニーが行われ、同じ航空便で羽田に向かう搭乗客に「博多あまおう」が配られました。



■搭乗客

「機内で早速食べようかな。」

「東京の方にたくさん食べてほしいです。」



空輸された「博多あまおう」は東京の市場などを経て、13日から店頭で販売される予定です。



JA全農ふくれんは来年5月まで首都圏を中心に空とぶ「博多あまおう」を出荷し、市場を拡大していく方針です。