Official髭男dism、新曲「Make Me Wonder」一部解禁 アニメ『ダーウィン事変』本予告映像が公開に
Official髭男dismが書き下ろした新曲「Make Me Wonder」が使用された、テレビアニメ『ダーウィン事変』の本予告映像が公開された。映像内では、同曲の音源が一部解禁されている。
【写真】ヒゲダンが主題歌を担当！テレビアニメ『ダーウィン事変』キービジュアル
『ダーウィン事変』は、『マンガ大賞2022』大賞をはじめ数々の漫画賞を受賞した注目作。最新コミックス第9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、独創的な世界観とスリリングな物語展開で国内外に多くのファンを持つ。人間と“チャイパンジー”の少年チャーリーとの関係性を軸にしたヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが描かれる。
今回の本予告映像では、物語の序章にふさわしい重厚なロックナンバー「Make Me Wonder」が一部公開されており、“未知”への高揚と恐れが交錯するような楽曲構成が、作品世界に寄り添う仕上がりとなっている。楽曲は29日に配信リリースされる。
