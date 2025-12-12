タレントの村重杏奈さんが自身のインスタグラムで、コーデと共に近況を綴っています。



【写真を見る】【 村重杏奈 】焼肉屋さんで「森重と呼ばれる」のが悩み コーデ写真の4枚目で “目を瞑ってしまったよー！滅！”





村重さんは、「ヘイリービーバーまだ日本にいるかな？と思いながら選んでみました！」と伝えつつ、淡いピンク地のストライプシャツに生地二枚重ねと思われるデニムのパンツとグレーのスニーカーを合わせ、古着の淡いモスグレーのトレーナーを肩に羽織るコーデを披露。















「おす！村重！」といつもの調子で元気よく書き始め「仕事終わりにジムやらピラティスやら行きたい所が沢山あるので」「肩が引きちぎれるくらいの荷物をもって出勤！」と伝えていて、たしかに中に沢山の荷物が入っている大きなバッグを提げています。







さらに「行きつけの焼肉屋さんで仲良いおばちゃんに何回名前教えても」「森重と呼ばれるのが最近の悩み！」と爆笑の絵文字を添えて心中を吐露。そして「最後の写真目を瞑ってしまったよー！滅！」と流行りの “滅” を使いつつ「 (使い方あってる？) 」と揺らぐなど、いつもの明るさで前進しています。

