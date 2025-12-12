パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、“青春”のキスシーン 『明日はきっと』OSTのMV公開
俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが主演する韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）のOSTVol.1が配信開始され、収録楽曲のJ.DON（イ・スンヒョプ）が歌唱する「Last Spring」のミュージックビデオ（MV）がきょう12日公開された。
【動画】パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、“青春”のキスシーン
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
バンドN.Flyingのボーカル、J.DONが歌う同曲は、ドラマチックなバンドサウンドが際立つ楽曲で、イ・ギョンドとソ・ジウの初めての恋が芽生える瞬間を切り取った青春ラブソング。
2人の最も輝いていた日々を回想するシーンで流れ、共に笑い、愛し合った“春の日”がホームビデオを見ているように蘇る。J.DONは爽やかで甘い声で、2人の主人公が感じるときめきと純粋さを表現し、楽曲に彩りを添える。
MVでは、2人の出会いから、初めて手をつなぎ走る“ドキッとする”場面や、ハグからのキスシーンまで…イ・ギョンドとソ・ジウの初々しい“青春”を切り取っている。
また、NavyQuokkaが歌う「By My Side」は、軽快な4ビートのピアノのリズムに乗せた、明るく温かなムードの楽曲。軽やかなピアノに、彼女ならではの澄んだ感性豊かな声が重なり、大切な人のそばで守りたいという想い、そして一緒にいることでやっと息ができる瞬間を繊細に描き出す。
【動画】パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、“青春”のキスシーン
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
2人の最も輝いていた日々を回想するシーンで流れ、共に笑い、愛し合った“春の日”がホームビデオを見ているように蘇る。J.DONは爽やかで甘い声で、2人の主人公が感じるときめきと純粋さを表現し、楽曲に彩りを添える。
MVでは、2人の出会いから、初めて手をつなぎ走る“ドキッとする”場面や、ハグからのキスシーンまで…イ・ギョンドとソ・ジウの初々しい“青春”を切り取っている。
また、NavyQuokkaが歌う「By My Side」は、軽快な4ビートのピアノのリズムに乗せた、明るく温かなムードの楽曲。軽やかなピアノに、彼女ならではの澄んだ感性豊かな声が重なり、大切な人のそばで守りたいという想い、そして一緒にいることでやっと息ができる瞬間を繊細に描き出す。