º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡×¡ªÀ¥¸Í·§Ä¾¼ù¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢12·î12Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹±Îã¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö·§¡×¤À¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£M¥ê¡¼¥°¤Ç·§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûº£Æü¤Ï¡Ö·§¡×¤ÎÆü¡ªÀ¥¸Í·§¤Î³èÌö¤Ï¡©
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·§¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢M¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö·§¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£13Àï¤·¤Æ¥È¥Ã¥×2²ó¤Ï¡ÖÂî¾å¤ÎË½·¯¡×¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¼ä¤·¤¤¡£º£¸å¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤ÆÀï¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü°Ê¾å¤Ë¡Ö·§¡×¤Ê°ìÆü¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£Ìë¤ÏÉ¬¾¡¤À¡£
¡¡¼þ°Ï¤¬¶²¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£M¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¢¥80.6¤Ï¼ÂÎÏ½Å»ë¤Ç¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ï±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¯½êÂ°ÃÄÂÎ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÌ¡¹¤¬Â·¤¦Ê¬¡¢¶¯Å¨¤Ç¤âÀï¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÀèÇÚ2¿Í¤È¤ÎÆ±Âî¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎM¥ê¡¼¥°¤È¤Ï°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤âÆþ¤ë¤Ï¤º¡£¸ß¤¤¤ÎÎÏ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ãµ¤ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î»î¹çÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÆÍ¤¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£Á°Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æµ×¡¹¤Î¾¡Íø¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÀª¤¤¤âÂ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÏÆü¤Þ¤¿¤®¤Ç¥Á¡¼¥àÏ¢¾¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï3Ï¢¾¡¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú12·î12ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í27°Ì¡¡¢¥80.6
KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í15°Ì¡¡¡Ü55.8
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í14°Ì¡¡¡Ü85.6
TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í26°Ì¡¡¢¥68.2
¡Ú12·î11Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü525.1¡Ê58/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü408.3¡Ê60/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü173.1¡Ê60/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü45.3¡Ê58/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥99.0¡Ê58/120¡Ë
6°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥114.9¡Ê58/120¡Ë
7°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥116.8¡Ê62/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥133.4¡Ê62/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥268.0¡Ê60/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥419.7¡Ê56/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë