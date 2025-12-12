『それスノ』今年最後の放送はLE SSERAFIM＆＝LOVEとダンス完コピ対決＆浜崎あゆみとスタッフなしの居酒屋トーク
9人組グループ・Snow Manが出演する、19日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（後6；30）は3時間半SPとして人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」と、浜崎あゆみ×Snow Manがスタッフなしで繰り広げる居酒屋トーク企画を届ける。
【写真】渡辺翔太＆Mattが韓国ロケへ
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は、今年最後の戦いにふさわしい超豪華三つどもえ対決に。世界中で圧倒的な人気を誇るK-POP最強グループ・LE SSERAFIMが初参戦する。
初の東京ドーム公演が大成功を収め話題沸とうし、MV総再生回数は驚異の18億回超えという世界的スターが、「完コピ」参戦のためにメンバー全員で緊急来日。さらに、指原莉乃が自身でプロデューサーを務めるアイドルグループ・＝LOVEを率いて参戦。同企画ではおなじみの野口衣織をはじめ、大谷映美里、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、高松瞳（※高＝はしごだか）が登場。Snow Manと熱いダンスバトルを繰り広げる。
また、浜崎が約9年ぶりに同局のバラエティー番組にゲスト出演。スタッフ一切なしの空間で、初対面のSnow Manとガチトークを繰り広げる。今回のゲストが誰なのかを当日まで知らされていなかったSnow Man。居酒屋で待っていた浜崎の姿に驚がくするも、平成を彩った歌姫に聞きたいことは盛りだくさん。
超多忙だった時期から現在のことまで、さまざまな質問を投げかける。きわどい質問も飛び出す中、浜崎は本音を激白する。果たして何を語るのか。
さらに、来年最初の放送は1月2日午後5時からとなり、「それスノ×フレンドパーク」新春SPとして鈴木亮平、山田裕貴ら俳優陣が来園する。鈴木率いる新日曜劇場『リブート』チーム、山田率いるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームをゲストに迎え、Snow Manと三つどもえ対決を繰り広げる。
