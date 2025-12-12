º£¤³¤½¾¡¤Ä»þ¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ªÃÝÆâ¸µÂÀ¡¢»×¤¤¤ò¶»¤Ë¸Ä¿Í17ÀïÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢12·î12Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÀõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¤ËÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ò¾å°Ì¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÔ»àÄ»½¸ÃÄ¡ªÃÝÆâ¸µÂÀ¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½Ð¾ì
¡¡Àõ°æ¤¬Ç¾·ì´É¼À´µ¤Ë¤è¤êÆþ±¡¡¢µÞî±ÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ëÀõ°æ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢º£¤Ï²¿¤è¤ê¤â²÷Éü¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿´Í¥¤·¤¤¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¡¦ÃÝÆâ¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëº£Ìë¤Ï¤Þ¤º¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¡£
¡¡Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤âÀõ°æ¤ÎÉüÄ´¤òË¾¤à¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¾¡Éé¤È¤¢¤ì¤ÐÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤Î¤ß¤À¡£Àõ°æ¤ÈÆ±¤¸ÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëBEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¸Ä¿Í4°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î»ØÆîÌò¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢ìÅÍß¤Ë¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ìÅÍß¤µ¤Ê¤é¤Ð¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÂÇÅÀÁÀ¤¤¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥´¥ê¥éËã¿ý¡É¤Ö¤ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤â¥×¥é¥¹¤ËÌá¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÂ©¡£º£ÅÙ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬º®Àï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ï¡¢¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£2°Ì¤ËÌó117¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¼ó°Ì¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ12·î¤ÏËèÇ¯¡Èµ´Ìç¡É¡£¤³¤³¤Ç¼ºÂ®¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤³¤Ï·³»Õ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤Ù¤¯¿Ø·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¡Ú12·î12ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í30°Ì¡¡¢¥90.9
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í13°Ì¡¡¡Ü89.2
BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í4°Ì¡¡¡Ü192.9
U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í20°Ì¡¡¡Ü12.4
¡Ú12·î11Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü525.1¡Ê58/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü408.3¡Ê60/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü173.1¡Ê60/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü45.3¡Ê58/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥99.0¡Ê58/120¡Ë
6°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥114.9¡Ê58/120¡Ë
7°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥116.8¡Ê62/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥133.4¡Ê62/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥268.0¡Ê60/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥419.7¡Ê56/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë