超売れっ子芸人が“志願”の大会初参戦。事前の意気込みから自信満々のコメントを見せつけている。

【映像】かまいたち濱家が“キャラ被り”とライバル視するイケメン俳優

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」が12月13日から放送スタート。かまいたち濱家隆一が挙げた“ライバル”の名前に、ツッコミが入れられていた。

今回が初出場となる濱家はポーカー（テキサスホールデム）歴が10年を超えるといい、「（前回大会で）声をかけていただかなかったのがちょっとショックなくらい」と事前インタビューで語るほどの愛好家だ。「芸人生活20年はほぼ“運”で来てますから、運の連鎖がどこまで続くのか。“豪運”を見ていただきたい」と、自身の強みを語る。

ライバルは誰かと問われると、「三浦翔平さんですかね。見た目とかキャラもちょっとカブってるんで、そこはちょっと意識します。」「そっくりじゃないですか。今日改めてお会いしたときに『そっくりやな…』と思って」と、同じく初出場のイケメン俳優の名を挙げ、「今日から俺が三浦翔平です」とインタビューを締め括った。

主催の小籔とは大阪が拠点の時代から共にアミューズなどでポーカーを楽しむ中だったといい、小籔もレギュラー番組16本を抱える濱家の“覇者の豪運”に期待を寄せていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

