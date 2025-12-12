2025年、今年の漢字が発表されました。人への被害や死亡者の数が過去最も多くなった「熊」でした。皆さんにとっての、今年の漢字は何ですか？街の声を聞いてきました。



今年の世相を表す漢字は「熊」。皆さんの1年はどうでしたか？



（医療従事者）

「みんな言ってると思うんですけど私も。（せいの！どうぞ！）高い。何でも高いし高い買い物しました今年（そうなんですか？）家と車買いました。特に、買うつもりはなかったけど、すごくいい物件に巡り合えたので。今しかないと思って、思い切って買いました。（すごいですね。特に買うつもりなかったのに思い切って変えるのがすごい）ちょっと頑張っちゃいました」





（70代）「（何ですか？）働く。（高市総理大臣の言葉もありましたよね）働いて働いて働いて。自分自身はなかなか。畑仕事をしたり野菜を作りました。里芋です（え、里芋を自宅で作ってるんですか？）そうですね。お味噌汁と煮物です。おいしいですよ」「ちょっと時間をください」こちらのカップルは、2人で考えてくれました。時間をかけて書いた漢字は…（温泉サウナ施設経営23歳）「（せいのどうぞ！）結ばれるです。（その心は？）色んな人に縁があって結ばれていて。これからも鹿児島の街で色んな方と出会って結ばれて、鹿児島を盛り上げたいと思う。（2人が結ばれた年かと思ったけど違うの？）」（モデル業20歳）「結婚しようねという話をしていて、来年動き出そうとしているので。来年に向けて結婚ということで進んでいきたいと思ってます）（会社員）「笑う。（その心は？）楽しいことを考えて日々生きているので。（楽しいことは1年振り返ってあった？）阪神タイガースの優勝。（あぁなるほど…）早瀬君（（神村学園出身）期待してます。（いいの獲ったぞ・・・と）」（主婦）「（どうぞ！）楽しいです。子供が生まれて1年経って、色んな所におでかけすることができるようになったので、色んな所に旅行に行きました。色んなことができるようになって出かけるたびに発見があった。新しくできたことが増えていたので、アンパンマンミュージアムと動物園。1回目行った時に大泣きしてリベンジで行きました。（今回は大丈夫だった？）今回は楽しんでくれていたのでよかったです」来年はみなさんにとって“楽しい”出来事がいっぱいの1年になりますように…