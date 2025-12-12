今年の漢字は『熊』 街の声は『高』『結』『笑』…家購入や結婚準備 楽しい1年を語る人も
2025年、今年の漢字が発表されました。人への被害や死亡者の数が過去最も多くなった「熊」でした。皆さんにとっての、今年の漢字は何ですか？街の声を聞いてきました。
今年の世相を表す漢字は「熊」。皆さんの1年はどうでしたか？
（医療従事者）
「みんな言ってると思うんですけど私も。（せいの！どうぞ！）高い。何でも高いし高い買い物しました今年（そうなんですか？）家と車買いました。特に、買うつもりはなかったけど、すごくいい物件に巡り合えたので。今しかないと思って、思い切って買いました。（すごいですね。特に買うつもりなかったのに思い切って変えるのがすごい）ちょっと頑張っちゃいました」
「（何ですか？）働く。（高市総理大臣の言葉もありましたよね）働いて働いて働いて。自分自身はなかなか。畑仕事をしたり野菜を作りました。里芋です（え、里芋を自宅で作ってるんですか？）そうですね。お味噌汁と煮物です。おいしいですよ」
「ちょっと時間をください」
こちらのカップルは、2人で考えてくれました。時間をかけて書いた漢字は…
（温泉サウナ施設経営23歳）
「（せいのどうぞ！）結ばれるです。（その心は？）色んな人に縁があって結ばれていて。これからも鹿児島の街で色んな方と出会って結ばれて、鹿児島を盛り上げたいと思う。（2人が結ばれた年かと思ったけど違うの？）」
（モデル業20歳）
「結婚しようねという話をしていて、来年動き出そうとしているので。来年に向けて結婚ということで進んでいきたいと思ってます）
（会社員）
「笑う。（その心は？）楽しいことを考えて日々生きているので。（楽しいことは1年振り返ってあった？）阪神タイガースの優勝。（あぁなるほど…）早瀬君（（神村学園出身）期待してます。（いいの獲ったぞ・・・と）」
（主婦）
「（どうぞ！）楽しいです。子供が生まれて1年経って、色んな所におでかけすることができるようになったので、色んな所に旅行に行きました。色んなことができるようになって出かけるたびに発見があった。新しくできたことが増えていたので、アンパンマンミュージアムと動物園。1回目行った時に大泣きしてリベンジで行きました。（今回は大丈夫だった？）今回は楽しんでくれていたのでよかったです」
来年はみなさんにとって“楽しい”出来事がいっぱいの1年になりますように…