°Ý¿·¤¬¡ÖÊÆ¸¶¡×¡Ö¸ÐÀ¾¡×´Þ¤à8¥ë¡¼¥È¤òÄó°Æ ËÌÎ¦¿·´´Àþ±ä¿¥ë¡¼¥È¤ÎºÆ¸¡¾Ú¤òµá¤á¤ë Ê¡°æ¤Ï¸½¹Ô¡Ö¾®ÉÍ¡×¥ë¡¼¥ÈÁÊ¤¨¡Äº®ÌÂ¿¼¤Þ¤ë
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¿·Âçºå¤Þ¤Ç¤Î±ä¿·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥ë¡¼¥È¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ïº®ÌÂ¤Î¿§¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤¬½é¤á¤Æ¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¶¦Æ±ºÂÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿°Ý¿·¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È°Æ¤ò8¤Ä¤Ë¹¤²¡¢µÄÏÀ¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔÊ©¶µ²ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¡ÖÍ»Ë°ÊÍè¤Î¶ò¹Ô¡×
ÅÔÆâ¤Ç12Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À°È÷¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¡¢Í¿ÅÞ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¹ç¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢Î¾ÅÞ¤«¤é¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¿·Âçºå¤Þ¤Ç¤Î±ä¿·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Ë¤è¤ëÍ¿ÅÞ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤¬3¤Ä¤Î°Æ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¡×¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¸½¹Ô·×²è¤Î¥ë¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1000¤òÄ¶¤¨¤ë»û±¡¤Ç¤Ä¤¯¤ëµþÅÔÊ©¶µ²ñ¤Ï11·î¡¢¤³¤Î¡Ö¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¡×¤¬ÃÏ²¼¿å¤Î¸Ï³é¤äÊ¸²½ºâ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò¾·¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½5Ëü1000É®¤ÎÈ¿ÂÐ½ðÌ¾¤òµþÅÔ»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔÊ©¶µ²ñ¡¦µÜ¾ëÂÙÇ¯¾ïÌ³Íý»ö¡Ö¡ØÍ»Ë°ÊÍè¤Î¶ò¹Ô¡Ù¤À¤È¡£ÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤é¼«Á³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¸½ºß¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃÏ¾å¤Ç¤¢¤ìÃÏ²¼¤Ç¤¢¤ì¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢·úÀßÈñ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢°ìÉô¤Î±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤¬·×²è¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤ò¤«¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔÉÜÁª½Ð¤Î°Ý¿·¡¦Á°¸¶»á¡Ö¹ñÌ±¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
Í¿ÅÞ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦Æ±ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¹Ô·×²è¤Î¥ë¡¼¥È¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤ëµþÅÔÉÜÁª½Ð¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê½°±¡µÄ°÷¡£
Á°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ºÂÄ¹¡Ö¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÄ¹½ê¡¦Ã»½ê¤ò¹ñÌ±¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¡×¿·¤¿¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿8¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È°Æ¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¿±þ
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢°Ý¿·Â¦¤«¤é¿·¤¿¤Ë8¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢ºÆ¸¡¾Ú¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¾®ÉÍ»Ô¤òÄÌ¤ë¥ë¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë·èÄê¤·¤¿°Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®ÉÍ¤«¤éµþÅÔÉÜ¤ÎÉñÄá»Ô¤äµµ²¬»Ô¤òÄÌ¤ë¥ë¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë3¤Ä¤Î°Æ¤òÄÉ²Ã¡£
¼¢²ì¸©¤ÎÊÆ¸¶»Ô¤òÄÌ¤ë¡ÖÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ÊÆ¸¶±Ø¤ÇÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¥ë¡¼¥È¤È¡¢¾è¤êÆþ¤ì¤ë¥ë¡¼¥È¤Î2°Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÀ¾Â¦¤òÄÌ¤ë¡Ö¸ÐÀ¾¥ë¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀþÏ©¤ò·úÀß¤·¤Æ¿·´´Àþ¤òÄÌ¤¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ºßÍèÀþ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë°Æ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ8¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµÄÏÀ¤ò½ª¤¨¤¿¥ë¡¼¥È¤ò´Þ¤à¡×8¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È°Æ¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤Ç°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©
¤³¤Î8¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È°Æ¤ÎÄó¼¨¤ËÂÐ¤·¡¢°Õ¸«¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¸¶»á¤ÈÆ±¤¸µþÅÔÉÜÁª½Ð¤Ç¡¢¾®ÉÍ¥ë¡¼¥È¤Ç¤ÎÁá´üÃå¹©¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËµÄÏÀ¤ò½ª¤¨¤¿¥ë¡¼¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¸¡Æ¤¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡¢ÀÐÀî¸©Áª½Ð¤ÎµÜËÜ¼þ»Ê»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜËÜ¼þ»Ê»²±¡µÄ°÷¡ÖÊªÍýÅª¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÄó°Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ë¡¼¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤¬¤½¤â¤½¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎºÆ¸¡¾Ú¤òÂ¥¤¹¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÌÜ¤ò»®¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸«¤ë¡×µþÅÔ¥È¥Ã¥×¤âÃí»ë
ÃÚ¹ÀÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤Ï11Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö´Ö¸ý¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹¤²¤ÆÆØ²ì°ÊÀ¾¤ò°ì¹ï¤âÁá¤¯¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤ÇÂçºå¤Þ¤Ç·Ò¤²¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤ª·è¤áÄº¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢º£¸å¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤â¤¤¤¨¤ëµþÅÔ¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤â¡¢µÄÏÀ¤Î¹ÔÊý¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉÜ¡¦À¾ÏÆÎ´½ÓÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¼«Ì±°Ý¿·¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê°Ý¿·¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¹ñ¤äÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¡×
µþÅÔ»Ô¡¦¾¾°æ¹§¼£»ÔÄ¹¡Ö¤³¤ì¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï²æ¡¹¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·ËÜÅö¤Ë¡ØÌÜ¤ò»®¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ù¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢ÅöÁ³¡×
°ìÊý¡¢Ê¡°æ¸©¤Ç¤Ï10Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤Ç¸½¹Ô¤Î¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤Ç¤ÎÁá´ü³«¶È¤òµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±ä¿¥ë¡¼¥ÈÌäÂê¤Ïº®ÌÂ¤Î¿§¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½µÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤È¤Ê¤ëÀ°È÷°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊºÂÁÈ¤Î¤â¤È¤ÇµÄÏÀ¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£