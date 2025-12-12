「ホン・ミョンボ体制はなぜ組めないのか」森保ジャパンのイングランド戦に韓国メディアが嘆き【北中米W杯】

韓国メディアが充実の強化スケジュールを決めた日本を評価した(C)Getty Images

森保一監督率いるサッカー日本代表が、来年の北中米ワールドカップ（W杯）を前にして、イングランド代表と親善試合を行うことが発表された。この一戦はイングランド遠征として行われ、日時は現地時間3月31日、“聖地”ウェンブリースタジアムが舞台となる。

W杯で初戦となるオランダ戦まで2か月半というタイミングでのイングランドとの対戦は、日本にとって戦術構築やメンバーの見極める上でも、重要な機会であることは間違いない。また、アウェーでのゲームというシチュエーションも、本大会を見据え、得られるものは少なくないはずだ。

何より、「ベスト8以上」「W杯優勝」を目標に掲げる森保ジャパンとしては、大会前における絶好の“腕試し”の場としても捉えられ、6月の北中米大会開催までさらに注目度が上がることも必至だ。今回発表となった日本の強化試合のスケジュールへの海外の反応からも、関心の高さが伺える。

韓国メディア『スポーツ朝鮮』では、日本のイングランド戦のカード決定を受け、「北中米W杯で、オランダ、欧州プレーオフB勝者、チュニジアと同じF組に入り欧州勢との対戦が続く日本は、“欧州への適応力”を高めようと、3月のAマッチデーを欧州開催に決めた。世界最高レベルのチームとのスパーリングがまとまった形だ」などとレポートしている。