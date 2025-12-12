ÈïºÒÃÏ¤¬ÂÔ¤Á¤«¤Í¤¿²¾Àß¾¦Å¹³¹¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥Æ¥é¥¹¡× ¸®¤òÏ¢¤Í¤ëºÇ½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó ¡Ö¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¤Î¸µµ¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤ê¤¿¤¤¡×Êâ¤ß½Ð¤¹¿Í¤¿¤Á
ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤Ç12Æü¡¢²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤ëºÇ½é¤ÎÅ¹¤¬¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦Å¹³¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¡£½»Ì±¤¬µ¤·Ú¤Ë½¸¤¨¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ë4¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
12Æü¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ä®ÌîÄ®¤Ç114Ç¯´Ö¡¢Ìô¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¡Ö±üÌîÉ´²ßÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£
±üÌî¹¨¼ÒÄ¹¤ÏÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ç¤Î¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÂÔ¤Á¤«¤Í¤¿½»Ì±¤¬¼¡¡¹¤ÈË¬¤ì¡¢´äÈ×Íá¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿½÷ÀµÒ¤Ï¡ÖÎØÅç»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ø¹Ô¤¯¤è¤ê¶á¤¤¤·¡¢ÎÙÄ®¤ÎÇ½ÅÐÄ®±§½ÐÄÅ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¶á¤¤¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÂçÊÑÊØÍø¡£±¿Å¾ÌÈµö¤òÎ¥¤·¤¿¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÍè¤ë¡£¤½¤ä¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤é¤ó¤«¤é±¿Æ°¤ä¤È»×¤Ã¤ÆÄÌ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤ê¤¿¤¤¡×
±üÌî¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é»ä¤Î»×¤¤¤Ï120ºÐ¤Þ¤Ç¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïºÒÃÏ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿²¾Àß¾¦Å¹³¹¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¡£12·îÃæ¤ËÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ê¤É2Å¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£