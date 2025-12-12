師走の風物詩「今年の漢字」が12日に発表されました。ことし選ばれたのは「熊」でした。



今年の漢字に決まったのは「熊」です。

今年は、日本各地でクマに襲われる被害が相次ぎ、11月末時点で13人が死亡、230人がけがと、記録上過去最悪となり社会問題にも発展。

その他、熊、猫と書いて読む、「パンダ」が中国へ返還された事も理由の一つとなりました。



一方「熊」本では。



■溝江翔平アナウンサー

「今年の漢字は熊に決まりましたが、県内の人たちが選ぶ今年の漢字はどんなものがあるんでしょうか」





■街の人「響。今年生まれた子どもの名前です、子育てが楽しいなと思います」「楽しい。楽。体を壊して入院とかしちゃったんですけど、結局その中で自分は周りの人に助けられているというのが実感できていろいろよかったなと思って」

「米。うちは大丈夫なんですけど、お友達とか、子どもたちとかがお米が無いって去年から（言っている）」



令和の米騒動と言われるほど、米の高騰は社会に大きな影響をもたらしました。

生産する農家にも聞いてみると…



■米農家

「『高』。1年間お米に振り回されて肥料も2～3年前の倍くらいになって、コメを作るにしても資材費の高騰とかで高くなったので」



一方、8月の記録的大雨で大きな被害が出た上天草市。店が1メートルほど浸水したという理髪店では。



■理髪店

「今年の1年は『災』です。初めて経験するような事でして、この辺の地域の皆さんもこんな水害は初めての経験でして、今年はほんとこれで忙しい1年でした」



ことしの世相を表す「今年の漢字」は約19万票の中から選ばれ、

1位「熊」

2位「米」

3位「高」

4位「脈」

5位「万」 となりました。



4位の「脈」は、大阪・関西万博のミャクミャクの人気や、初めての女性総理誕生といった世の中の脈動で選ばれました。5位の「万」も万博のほか、日経平均株価が5万円を突破したことが背景です。