Ｇ大阪、イェンス・ウィッシング氏の監督就任を発表「成功をつかむために、毎日すべてを捧げていきたい」

Ｊ１のＧ大阪が１２日、新監督にイェンス・ウィッシング氏が就任すると発表した。

ドイツ出身の３７歳。ポルトガル１部のベンフィカ、直近では日本代表ＭＦ北野颯太が所属するオーストリア１部のザルツブルクでアシスタントコーチを務めるなど、欧州で指導歴を積んできた。監督業は現在ドイツ５部のギーヴェンベックで務めた２０１９年６月以来となる。

Ｇ大阪は１１日のＡＣＬ２・ラーチャブリー戦（パナスタ）で今季が終了。３年間チームを率いたダニエル・ポヤトス監督は退任することが発表されていた。ほかにも三上大勝氏のフットボール本部長就任が発表されるなど、新体制で迎える来季。クラブ通算１０冠目となるタイトル獲得に期待がかかる。

ウィッシング新監督はクラブを通じて「クラブ関係者の皆さま、ガンバ大阪を愛するすべてのファンの皆さま、そしてこのチームを深く想ってくださる皆さまへ。このたびガンバ大阪の監督に就任できることを、心より光栄に思うとともに、大変誇りに感じています。ガンバ大阪は、日本において卓越したクラブであり、豊かな歴史、強い志、そして情熱あふれるサポーターによって形作られています。私の目標は、勇敢で、アクティブで、そして一体感のあるサッカーをもって、このクラブをさらに前進させることです。ガンバを一つの強いチームとして体現し、成功をつかむために、毎日すべてを捧げていきたいと考えています。この挑戦の始まりに胸が高鳴っていますし、皆さまと共に歩むこれからの旅を楽しみにしています」とコメントしている。