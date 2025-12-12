吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

小野）お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす13日は晴れ予報に変わりました。ただ、気温は低いでしょう。あさって14日は、警報が出るくらいの強い風が吹く可能性があります。



13日朝9時の 予想天気図です。

小野：

石川県内は高気圧に覆われるでしょう。寒気が残っている所に放射冷却現象が加わり、朝は冷え込むでしょう。





気象台の週間予報です。

小野：

あす13日の朝、金沢の最低気温は0度、輪島も0度の予想です。



吉道：

今シーズン、最も冷え込みそうですね。



小野：

気を付けたいのが14日・日曜日です。14日は雨に加えて、警報が出るくらいの強い風が吹く可能性があります。



風と雨・雪の予想です。

あす13日の夜、雨の範囲は足早に進んできます。日付けが変わってから雨が降り出すでしょう。日本海の低気圧に向かう風の強い状態は、夜にかけて続くでしょう。



もう一度、週間予報です。

小野：

週明けの晴れマークは19日・金曜日だけです。来週の気温は平年より少し高い日が多いでしょう。



吉道：

あす13日の晴れは貴重ですね。