¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¹ñ³Ø±¡Âç¤Î¼ç¾¡¦¾å¸¶Î°æÆ¤¬Êú¤¯¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö²Æì¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ËÄ©¤à¹ñ³Ø±¡Âç¤Î¼ç¾¡¦¾å¸¶Î°æÆ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÏàÉÔÌÓ¤ÎÃÏá¤Ë¼«¤é¤ÎÁö¤ê¤Ç¿å¤òÍ¿¤¨¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÊü±Ç¤¬¤Ê¤¤²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢Î¦¾å¤Î¿Íµ¤¤¬Äã¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¾å¸¶¤ÎÊì¹»¡¦ËÌ»³¹â¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Âç¾ë¾¼»Ò»á¤é¤¬ÉáµÚ³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¸¶¤Ï£±£²Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï²Æì¤Ç°é¤Á¡¢²Æì¤ÇÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿¡£²Æì¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤¬º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¾¼»ÒÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿È¤ÎÁö¤ê¤Ç¸Î¶¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¼»ÒÀèÀ¸¤Ë²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¹ñ¤Ë½Ð¤Æ¡¢´ØÅì¤Ë½Ð¤Æ¡¢¶¯¹ë¹»¤ÇÈ¢º¬¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤êÁ´ÆüËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤ÎÈ¢º¬Ï©À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤µ÷Î¥¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡££··î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Íê¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö¹ñ³Ø±¡Âç¤¬¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡ËÀèÆ¬¤Ç¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ç¾¤È¤·¤ÆÀèÆ¬¤ÇÅÏ¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÁö¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¡¢²Æì¤Ë¸÷¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£