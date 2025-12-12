WEST.Ãæ´Ö½ßÂÀàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá°ú¤¾å¤²¶¨µÄ¤Ë¡Öµ×¡¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ä³ØÀ¸¤ÏÆ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤¬£±£²Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×ÌäÂê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤ÎÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¡£¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢Íè½µ¤Ë¤âºÆ¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¤Î¸ÅÀî¸µµ×ÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¶¨µÄ¸å¤Ë¡Ö°ú¤¾å¤²Éý¤ä¸ºÀÇÂÐ¾Ý¤ÇµÄÏÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡Ö¼óÁê¤ÈÀ¯¼£·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Í¿ÅÞ¤ÏÍè½µÃæ¤Î£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤È¤Î¶¨µÄ¤òµÞ¤°¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÃæ´Ö¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëµ×¡¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸ºÀÇ¤ÎÊý¤ËÏÃ¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ×¡¹¤Ë¤³¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼ã¼ÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤âÆ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤¡¢Î±³Ø¤·¤¿¤¤¤«¤é¤ª¶âÃù¤á¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾åÄ¶¤¨¤ë¤ÈÆ¯¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯°ú¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£