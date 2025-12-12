西山茉希、家族1人ひとりに合わせたパスタの味付けに反響続々「遊び心に溢れてる」「センスがすごい」
【モデルプレス＝2025/12/12】モデルの西山茉希が12月12日、自身のInstagramを更新。オーブン焼きとパスタを披露し、話題を呼んでいる。
西山は「豚肩ロースとポテトのオーブン焼き」と題し、細部までこだわった工程とレシピを紹介。さらに、パスタは工程途中で分け、「トマトジュースとチーズで9歳パスタ」「コンソメと帆立醤油漬けで12歳パスタ」「ハーブアンドハーブで40歳」と、家族の年齢に合わせた味付けを披露した。
この投稿には「料理センスがすごい」「遊び心に溢れてる」「説明が分かりやすくて神」「華やかな食卓」「レシピありがたい」「オーブン焼き美味しそう」「パスタの分け方が優しすぎる」「西山食堂に行きたい」といった声が寄せられている。西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆西山茉希、豚肩ロースとポテトのオーブン焼き＆パスタ披露
◆西山茉希の投稿に反響
