NCT・マーク、イルミネーションより輝く“彼氏風SHOT”にときめき「クリスマスデートじゃん！」【PHOTO】

NCTのマークが、冬のムード漂うビジュアルでファンをときめかせた。

【写真】マーク、日本の街中に溶け込む

マークは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、クリスマスツリーを背景に、落ち着いた雰囲気で佇むマークの姿が収められている。

写真の中のマークは、自身がブランドアンバサダーを務める「POLO RALPH LAUREN」のアイテムを着用。ベージュのニットに同系色のチノパンを合わせ、デニムジャケットを羽織ったシンプルながらも洗練されたスタイリングで、大人の余裕を感じさせる冬コーデを完成させている。

投稿を見たファンからは「クリスマスデートじゃん！」「イケメンすぎるよ…」「大好き」「イルミネーションより輝いてる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝マークInstagram）

なお、マークが所属するNCT DREAMは、1月8日〜10日に大阪城ホール、1月24日・25日にAichi Sky Expoでコンサートツアー「2025 NCT DREAM TOUR ＜THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE＞ in JAPAN」を開催予定だ。

◇マーク プロフィール

1999年8月2日生まれ。韓国系カナダ人で本名はマーク・リー、韓国名はイ・ミンヒョン。2012年、マークが中学校2年生の時にバンクーバーで行われたSMエンターテインメントのオーディションに合格。当時は、カナダに住みながら長期休みのたびに韓国に行き練習生としての生活を過ごした。その後、マークが中学校3年生になるタイミングで家族で逆移民した。2016年、NCT 127のメンバーとしてデビューし、現在はNCT U、NCT DREAM、SuperMでも活動中だ。メインラッパーとして活躍しており、2017年にはラップがうまい高校生を集めたサバイバル番組『高等ラッパー』（原題）にも出演した。