【乃木坂46・梅澤美波×瀬戸口心月】瀬戸口「梅澤さんは6期生みんなの憧れ」

1970年のanan創刊号から現在までの表紙や誌面の中から、印象的だったファッション＆メイクを纏った、乃木坂46・梅澤美波さんと瀬戸口心月さんが登場！ 今回挑戦したメイクやファッション、感想なども語っていただきました。

瀬戸口 今日は初めての先輩との撮影ですが、キャプテンの梅澤さんとご一緒なんて！ 実はソロの撮影もひそかに見学させていただいたんですが、もう抜群のスタイルに憧れしかなく。ポージングの幅広さも含め、今日は勉強になりました。

梅澤 私は心月ちゃんがソログラビアで出てたananを見て、ファッションでがらっと雰囲気が変わる素敵な子だなって思ってたから一緒に撮影できてうれしいよ。今日のヘッドアクセも似合う！ こんな甘いファッションの心月ちゃんって、なかなかないでしょ。

瀬戸口 そ、そうかもです。梅澤さんは黄色とオレンジがすっごくお似合いです。そして梅澤さんのお顔をこんなに至近距離で拝見することはなかなかないのですが…（じーっ）、上下ともまつ毛ぱっちりのアイメイクが魅力的です。華やかなお顔立ちが、当時のパワフルな色やメイクに負けてない。

梅澤 ありがと〜。この色みは初挑戦だけど、めっちゃ自分の肌に合ってるなって（笑）。この年代って、日本が上り坂で元気だった時代なんだろうね。わくわくする色使いや勢いのあるメイク。やっぱり明るい色って気持ちを明るくすると思う。心月ちゃんの赤いドレスと、それに負けない笑顔にもメロメロ♡ あと跳ね上げアイラインも心月ちゃんの愛らしい目が強調されて好きよ。太陽の下を思わせるライティングが似合うのも、さすが元チアリーダー。でもがんばりすぎずにいてね。覚えることも今はいっぱいだし、私の前では気負わず、ねっ。

瀬戸口 いつもこうしてやさしく声をかけてくださる梅澤さんは、6期生みんなの憧れ。その姿を見習って、5年、10年後の乃木坂46をまかせていただけるようがんばります！

梅澤美波

うめざわ・みなみ 1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。3期生。メンバーからの信頼が厚く、頼れる3代目キャプテン。長身を生かしてモデルとして、また俳優としても活躍中。愛称梅ちゃん。

瀬戸口心月

せとぐち・みつき 2005年7月16日生まれ、鹿児島県出身。6期生。40枚目シングルの表題曲『ビリヤニ』でWセンターの一角を担う。特技は高校時代に励んだチアリーディング。愛称みつき。

乃木坂46

のぎざかフォーティーシックス 2011年8月21日結成。現在、3期生から6期生が活動する、日本を代表するアイドルグループ。40thシングル『ビリヤニ』が発売中。来年1月14日に約7年ぶりのアルバム『My respect』をリリース。