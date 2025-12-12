塩ともろみみそで食べるクリーミーな「できたて豆腐」 こだわりの美しい庭と一緒に 香川・観音寺市
手作り豆腐とおばんざい 天水分 香川・観音寺市
朝晩は上着が手放せないような寒い日が続いていますね。そんな日は、できたて、熱々の料理を食べたくなりませんか？
香川県観音寺市にある「天水分」。店主の加地さんが幼少期に過ごした実家をリノベーションしたお店で、こだわりの庭を眺めながら楽しめるのが、「できたての豆腐」（1969円）です。
（手作り豆腐とおばんざい 天水分／加地浩也 店主）
「プライベートでいろんなお店に行かせていただいたときに自分の目の前で完成させる豆腐に出会って、これをもっといろんな人に出来立ての豆腐を味わっていただきたいなという思いから始まりました」
大豆は、甘みの強い北海道の「とよまさり」を使っています。
（山下佳乃リポート）
「大豆のコクとまろやかさが一気に来ます」
醤油ではなく塩ともろみみそを付けて食べるのもこだわりです。塩を付けていただくと……
（山下佳乃リポート）
「甘味が際立ちます。もっとクリーミーになりました。豆腐だけでこんなに満足感を感じられるんだという驚きがあります」
美しい庭とできたての豆腐で穏やかな時間を過ごせそうです。