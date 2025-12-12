【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)】 近日詳細公開予定

　BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)の詳細を近日公開する。

　本商品はアニメ「聖戦士ダンバイン」に登場するオーラバトラー「ダンバイン」を立体化したもの。ROBOT魂シリーズで新たにオーラバトラーが展開され、「H.D.」はHigh Density（高密度）を意味している。

　2025年11月に開催されたイベント「TAMASHII NATION 2025」にて参考展示が実施された。

(C)創通・サンライズ