「聖戦士ダンバイン」より「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」の詳細が近日公開予定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)の詳細を近日公開する。
本商品はアニメ「聖戦士ダンバイン」に登場するオーラバトラー「ダンバイン」を立体化したもの。ROBOT魂シリーズで新たにオーラバトラーが展開され、「H.D.」はHigh Density（高密度）を意味している。
2025年11月に開催されたイベント「TAMASHII NATION 2025」にて参考展示が実施された。
立体デザインを追求する、ROBOT魂の“高密度(High Density)”シリーズついに本格始動！- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) December 12, 2025
――#ダンバイン の歴史を憶えている者は幸せである。蓄積されたデザインの結晶と再び出会えるから――#t_robot #聖戦士ダンバイン pic.twitter.com/09lekVRUzt
(C)創通・サンライズ