「今年の漢字」として「熊」が発表されました。2025年を振り返り、「今年の漢字」として皆さんは何を選びますか。

12 日午後2時すぎ、日本漢字能力検定協会が全国から募集した「今年の漢字」が発表されました。



最も多くの票が集まったのは「熊」でした。



クマ（熊）による人への被害が過去最多となったことや、和歌山県にいたパンダ（熊猫）が中国に返還されたことなどが理由だということです。

■元木寛人アナウンサー

「今年の漢字、街の皆さんはどんな字を選ぶのでしょうか。」



■19歳

「ことしの漢字は『筋』です。筋トレをずっとやっていて、自分の筋肉にしっかり、ことし負荷をかけられていたのかなどいろいろ考えた中で、まだ足りなかったのではないかと。筋肉で社会をよくできたら。それが一番の目標です。」

■40代

「私たちのことしの漢字は『産』です。」

「ことしは子どもが生まれて、全く去年とは違う1年になったので『産』にしました。」

「すくすくと、ケガ・病気なく元気に育ってほしいと思っています。」

■20代

「私の今年の漢字は『高』です。物価の高騰もあり、高いという字が当てはまるというのもあったし、高市さんが首相になったことが一番、頭の中に残っていました。」

女性初の首相として注目された高市首相ですが、加えて台湾有事をめぐる発言も注目されました。



発言後、中国外務省が国民に日本への渡航自粛を呼びかける事態になっています。

北九州市の小倉城は、その中国人を含む外国人観光客の動きに注目しています。広報担当者が選ぶ「今年の漢字」は。



■小倉城 広報奉行・成重敏夫さん

「私の今年の漢字は『動』です。ことしは小倉城に来るお客様に少しでも喜んでもらいたいと思って、様々な行動をしてきました。それで『動』を選びました。」



ことし、小倉城では案内板を新たに作るなど、インバウンド客への対応に力を入れてきました。今のところ来場者の減少など影響はないということですが、引き続き動向を見守りたいとしています。



街の人が選ぶ「今年の漢字」は、ほかにもありました。



■80代

「『変』です。福岡市が大都市として変わっているなという意味で。（ワンビルの）前のビルに夫の勤め先があったので、デートの時などこの辺りで会うことがありました。夫もここに思い入れがあって。」

■20代

「やっぱり『米』じゃないですかね。米が高騰して主食が食べられなくなって、その結果、米離れになったり。」

令和の米騒動に端を発した備蓄米をめぐる動きも、ことし注目されました。



福岡県宇美町のコメ販売店は、ほかの店との共同購入で政府の備蓄米11トンを仕入れました。ことし7月上旬から販売をはじめ、2か月ほどで完売したといいます。



■石貫米穀店・石貫徹也さん

「仕入れから販売まで、神経を使う1年でした。」



店主が「今年の漢字」に選んだのは。



■石貫さん

「私の今年の漢字は『繋』という字です。コメ不足の影響で新規のお客様が来店することも増え、お客様と深く繋（つな）がることができました。備蓄米の販売にあたっても、取引のなかった米店や業界の方々と繋がった。備蓄米、銘柄米、そして新米と、切らすことなく食卓まで届けるということで、また来年にも繋げていきたいという思いも込めて『繋』という字を選びました。」



漢字で振り返る2025年。皆さんにとってはどんな一年だったでしょうか。そして、新たな年はどんな年になるのでしょうか。