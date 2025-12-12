青森で震度4 一時、津波注意報も…「怖い」住民から不安の声 鉄塔倒壊のおそれ続く
12日正午前、北海道や青森などで震度4の揺れを観測しました。一時、津波注意報も出されました。最大震度6強を観測した地震から4日、再び揺れに襲われた住民たちからは不安の声が聞かれました。
■「怖いです」住民たちからは不安の声
記者（12日午前11時45分ごろ）
「かなり揺れています」
震源は、前回と同じ青森県の東方沖。最大震度は4です。
記者（青森・八戸市 午前11時45分ごろ）
「緊急地震速報が鳴りました。大きく揺れています」
4日前、最大震度6強の揺れに襲われたばかりの青森・八戸市。
住民「足元がゆらゆらして気持ち悪かった」
──余震あるけど？
住民「怖いです。家が3階なので避難とか怖いです」
──まだ揺れてる？
住民「まだ揺れてる」
──座っているとわかる？
住民「わかる」
■北海道から東北にかけて一時津波注意報も
地震発生から約10分。
記者（青森・三沢市 正午ごろ）
「青森県三沢市内に津波注意報が発表されました。サイレンがけたたましく鳴っています」
北海道から東北にかけて一時、津波注意報も出されました。
青森・八戸市の公園には、市民が次々と避難に来ていました。
避難した人
「仕事から緊急で逃げてきた。海で仕事していたので、船の中で。注意報が出てすぐに逃げてきた」
■アンテナの鉄塔は…
巨大地震が発生する可能性が相対的に高まっているとして、注意を呼びかける「後発地震注意情報」が発表される中、再び揺れに襲われた住民。
前回の地震で“倒壊のおそれがある”とされた高さ70メートルほどの無線通信アンテナの鉄塔は…。
記者
「見る限り大きな変化はありません」
今回の地震を受け、鉄塔の調査が行われました。NTT東日本によると、倒壊の危険が高まったなどの情報は確認されていないということです。
ただ、住民の不安は尽きません。
近くの住民
「亀裂が入ったりボルトが抜けたり、やっぱり心配。どうにか早く…」
住民
「倒れられたら困る、本当に。怖い」
◇気象庁は、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあるとして、引き続き注意を呼びかけています。