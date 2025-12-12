参院予算委が１２日に行われ、午後に自民党・今井絵理子議員が質問に立った。ネットでは「今井絵理子」がトレンドワードに。

「まず冒頭、心が明るくなる話題から入らせていただきたいと思います」と述べ、「デフリンピック」について語った後に、高市早苗首相に「統一した国歌の手話表現を定めることについての課題は何でしょうか」と聞いた。

高市首相は「歌詞の意味・解釈が統一されているわけではない。手話もひとつだけではなく、統一した国歌の手話表現を定めるには、こういった点に留意がある」と述べた。

質問テーマは「手話を必要とする子供と家族が早期から手話に触れられる環境整備」「手話の技能を有する教員などの確保、養成、教材整備、研修充実をどのようにはかるのか」「沖縄の安心安全を支えるライフラインを国家戦略として底支え」などだった。

ネットでは「ＮＨＫつけたら、今井絵理子」「久し振りに今井絵理子見た」「きたーー」「答弁初めて見た」と反応する投稿が相次いだ。

一方で国会質問が長く、「私は魂が震える思い」「未来への希望でキラキラ」「水道管が悲鳴」など情緒的な表現が目立ち「ポエム朗読」「話が長い」との指摘も相次いだ。