ラグビー・リーグワン1部の埼玉は12日、開幕戦（14日、BL東京戦）の登録メンバー23人を発表した。

WTB長田智希（26）が先発入り。「初戦が大事なので、そこに向けて良い準備ができた」と気持ちを高めた。開幕戦の相手は2連覇中の王者・BL東京。いきなりの好カードを「手強い相手だけど、そこでしっかりした試合ができればこの先良いシーズンにつながっていく。優勝チームとできるのは大きいので、むしろ（開幕戦で）当たれてよかったと思っています」と歓迎した。

8月から3カ月間は日本代表活動に参加。世界の強豪に挑んだ秋のテストマッチ5連戦は全試合で80分間フル出場した。「試合を重ねてプレータイムが伸びるほどコンディション良くなっていくので、休むよりかは試合をたくさん経験できてよかった」。10月25日のオーストラリア戦から11月22日のジョージア戦まで5試合連続フル出場したのは、長田、CTBディラン・ライリー（28＝埼玉）、LOワーナー・ディアンズ（23＝ハリケーンズ）の3人だけ。「本当にありがたいことなので、自分の成長につながるところもあってすごく良いツアーだった」と振り返った。

11月末に欧州遠征から帰国し、1週間弱の休養を挟んで宮崎合宿からチームに合流。開幕戦へ向け、短期間で準備を進めてきた。「今季の目標は優勝。ずっと目指している場所で、それだけだと思います」。4季ぶりの優勝を狙うシーズンへ、王者を破って勢いをつけたい。