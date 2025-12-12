ZÀ¤Âå¡Ê10Âå¡¦20Âå¡Ë¤ËËÜÅö¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤40ÂåÃËÀÇÐÍ¥¤Ï¡©Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾å°ÌÆÈÀê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë40ÂåÃËÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖZÀ¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë40ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó
1990Ç¯ÂåÃæÈ×¤«¤é2010Ç¯Âå½øÈ×À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2025Ç¯10·î1Æü¸½ºß¤Ç40¡Á49ºÐ¤ÎÃËÀÇÐÍ¥¤äÍÌ¾¿Í¤Î¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¡Ê´é¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡ÖÍ¶°úÎ¨¡Ê¸«¤¿¤¤¡¦Ä°¤¤¿¤¤¡¦ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦1°Ì¡¡ÆóµÜÏÂÌé¡ÊÍò¡Ë¡¡42.3¥Ý¥¤¥ó¥È
1983Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2003Ç¯¡¢¡ØStand Up!!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÏ¢¥É¥éÃ±ÆÈ½é¼ç±é¡£2025Ç¯Á°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ËÌø°æ¿ó¤ÎÉã¿ÆÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢8·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦2°Ì¡¡ÁêÍÕ²íµª¡ÊÍò¡Ë¡¡40.3¥Ý¥¤¥ó¥È
1982Ç¯12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2025Ç¯3·î¡Á4·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¢¥ì¡¼¥Ë¥ó¡Ù¤Ç¼ç±é¡£7·î´ü¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÂç¿¹ÆîÊþ¡¦¾¾²¼Æà½ï¤È¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦Æ±Î¨3°Ì¡¡¾¾ËÜ½á¡ÊÍò¡Ë¡¡38.8¥Ý¥¤¥ó¥È
1983Ç¯8·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¼ç±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯7·î´ü¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ò±é¤¸¤Æ¼ç±é¡£ÆüÍË·à¾ì¤Ç¤Î¼ç±é¤Ï¡Ø99.9-·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î- SEASON II¡Ù°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢¦Æ±Î¨3°Ì¡¡Ý¯°ææÆ¡ÊÍò¡Ë¡¡38.8¥Ý¥¤¥ó¥È
1982Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2003Ç¯¡¢¡Ø¤è¤¤»Ò¤ÎÌ£Êý ¿·ÊÆÊÝ°é»ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¡£7·î¤Ë¤ÏÁªµóÆÃÈÖ¡ØzeroÁªµó2025¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤ÇÆ£°æµ®É§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï´§¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÆÃÈÖ¡ØÝ¯°ææÆ¤Î¹¬¤»¤´¤¼¤ó¡ÁNICE MORNING LIFE¡Á¡Ù¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦5°Ì¡¡¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¡38.2¥Ý¥¤¥ó¥È
1976Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¤Ë¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¡£12·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Ç¤ÏºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò±é¤¸¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤ÈW¼ç±é¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÅìÌî·½¸ã¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤ÏºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤ÈW¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡supported by DmMiX¤Ë¤è¤ëÄ´ºº