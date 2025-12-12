TVドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ（じゃあつく）」（TBS）でミナト役を演じて注目を集めた俳優の青木柚さんがこのほど、ラジオ番組「パンサー向井の#ふらっと」にゲスト出演した。次に出演するドラマの役作りとして、丸刈り姿となった青木さんの激変姿が、ネット上で話題となっている。



【写真】坊主＆メガネ姿で驚かせた青木柚さん

「パンサー向井の#ふらっと」公式Xは、「12/8（月）のゲストは『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で話題！青木柚さんでした」として、青木さんのピンショットや、ラジオパーソナリティのパンサー・向井慧さん、タレントの滝沢カレンさんとの3ショットを投稿。青木さんについて「加藤清史郎さんに感化され子役デビュー」「高校以降『クセある役ばかり』」「役のリセットで『坊主』」と紹介しており、アップされた写真では、青木さんは丸刈り&丸メガネ姿となって、「じゃあつく」のミナトとは激変したビジュアルとなっている。



ネット上では、「わっ、坊主なの？」「じゃあつくと全然違ってびっくりした」「どんな髪型も雰囲気ある〜」「誰やねんこの坊主…と思ったら青木柚だった…」「青木柚くん、定期的に坊主やってるよね……笑」などのコメントがあった。



青木さんは、2001年2月4日生まれ、神奈川県出身。過去には、2021年放送のよるドラ「きれいのくに」（NHK）や、連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」（NHK）でも丸刈りの役を演じた。