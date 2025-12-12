職場で配りたい「宮城県のお土産」ランキング！ 2位「仙台名物ずんだ餅」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末の挨拶や新年の集まりなど、日頃の感謝を伝える機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、確実に喜んでもらえる特別な手土産を選んでみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「宮城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「仙台といえば、ということでずんだ餅は魅力があります」（60代女性／神奈川県）、「仙台に行ったらずんだ餅を買って配りたい、話のネタになるし、職場ですぐ食べられるのが良い」（40代男性／岩手県）、「味が美味しいし、ヤミツキになる」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「誰でも知っている有名なお菓子で、ふんわり食べやすく万人向けです。個包装で日持ちも良く、オフィスで配るのに便利です」（30代女性／東京都）、「仙台土産の定番で、ふわふわのカステラ生地とクリームの組み合わせが万人受けします。個包装で配りやすく、外れがない選択肢です」（40代男性／北海道）、「上品で万人受けするし、冷やしても美味しいから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：仙台名物ずんだ餅（ずんだ茶寮）／71票茹でた枝豆をすりつぶして作る「ずんだ餡」を使った仙台名物ずんだ餅が2位にランクインしました。和菓子でありながら個包装のものが多く、職場で配りやすい点が評価されました。枝豆の風味という珍しさと、仙台ならではの郷土菓子である点が魅力です。
1位：萩の月（菓匠三全）／74票宮城県を代表する銘菓「萩の月」が1位となりました。カステラ生地でカスタードクリームを包んだふんわりとしたお菓子で、そのおいしさと全国的な知名度が魅力です。個包装で日持ちが良く、誰にでも喜ばれる万人受けする味が、職場での「配りやすさ」という点で最も支持を集めました。
