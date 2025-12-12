ピエール瀧、寿司屋で小島和哉投手と奇跡の遭遇！ファン驚愕「すごーい！」

電気グルーヴのピエール瀧が自身のInstagramで家族と寿司を楽しんでたことを報告し、その場で千葉ロッテマリーンズの投手小島和哉との偶然の出会いをしたことを写真を添えて投稿した。ピエール瀧は「家族でお寿司を食べに行ったら、なんと偶然隣がマリーンズの小島投手！野球の話をいろいろさせていただき楽しい時間でした。大感謝！」と投稿し、興奮が伝わる内容となっている。



この投稿にファンからは「おおーっ、これはビックリな2ショット」「顔の大きさが瀧さんの半分！」「えー！すごーい！」などのコメントが寄せられ、多くのユーザーがピエール瀧の偶然の出会いに驚き、楽しんでいる様子が伺える。



ピエール瀧は、テクノバンド・電気グルーヴのメンバーとして知られ、幅広く活動しているミュージシャンだ。彼のユニークなキャラクターと多才な活動は、今もなお多くのファンに愛されている。