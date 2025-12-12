ホンダの本気で「NSX」復活へ！

ホンダは2025年12月12日、生産を終了した旧型スポーツモデルを対象とした新たなヘリテージサービス「Honda Heritage Works（ホンダ ヘリテージ ワークス）」を、2026年4月1日より本格始動させると発表しました。

近年、自動車メーカー各社が過去の名車を維持するためのプログラムに力を入れ始めていますが、ホンダが打ち出したこの新サービスは、単なる部品の再販にとどまらない、メーカーの威信と技術者の魂を込めた壮大なプロジェクトだといいます。

「クラシックカー」や「ネオクラシックカー」と呼ばれる古い年式のクルマを維持する上で最大の障壁となるのが、補修用部品の供給終了、いわゆる「欠品」の問題です。

どれほどオーナーが情熱を持っていても、直すためのパーツがなければクルマを走らせることはできません。

ホンダはこの切実な問題に対し、これまでも一定期間の部品供給を行ってきましたが、今回はその体制を根本から刷新。

新設されるHonda Heritage Worksは、大きく分けて2つの柱で構成されています。

一つは、販売終了となった純正部品を復刻・供給する「Honda Heritage Parts（ホンダ ヘリテージ パーツ）」。もう一つは、その部品を活用して車両を新車同様の状態へと蘇らせる「Honda Restoration Service（ホンダ レストレーション サービス）」です。

特筆すべきはHonda Heritage Partsにおける部品復刻のアプローチです。それは単に昔の図面通りに作るだけではありません。

当時と同様の材料や製法で忠実に再現する「純正復刻部品」に加え、新たなサプライヤーとの協力体制や現代の進化した技術、新しい材料を用いて再開発する「純正互換部品」という2つのカテゴリーを設定しました。

これは、当時の金型や材料が手に入らない場合でも、現代の技術で機能を代替、あるいは「性能を向上させた部品」を供給するという極めて現実的かつ前向きな解決策だといえます。

このサービスによって、維持の難易度が高かった重要保安部品や機能部品の供給が安定することが期待でき、さらに供給が日本国内にとどまらずグローバルに展開されるため、まさに世界中のホンダファンが歓喜する内容となっているのです。

そして、もう一つの柱であるHonda Restoration Serviceは、かの「NSXリフレッシュプラン」の正統なる後継かつ進化版と言えるサービス。

1993年から初代「NSX」を対象に続けられてきたリフレッシュプランは、その質の高さから多くのオーナーの憧れでしたが、2025年8月末をもって受付を終了していました。

それが今回、より充実した内容へと進化し再び復活するのです。

施工を行う拠点の名称を、NSXや「S2000」といった伝説的モデルの生まれた聖地「高根沢」の名を冠した「Hondaヘリテージワークス高根沢」へと改称。

かつての名スポーツカーが産声を上げた場所で、メーカーの熟練技術者が手作業で愛車を蘇らせてくれるというストーリーだけでも、オーナーにとって心の震える思いでしょう。

そして提供されるメニューは、当時のホンダのドライビングフィールを完全復活させることを目指すものです。

エンジンやサスペンションなど運動性能に関わる項目を刷新する「基本レストア」と、それに加えて外装や内装まで徹底的に手を加える「トータルレストア」の2種類が用意されます。

特にトータルレストアでは、クルマをホワイトボディ（骨格だけの状態）まで分解した上で全塗装を施し、経年劣化した内装の表皮張替えまで行うという、まさに新車製造ラインに戻すかのような大掛かりな作業となります。

この夢のようなサービスは、まずはホンダのスポーツスピリットの象徴である初代「NSX（NA1-100型）」からスタートし、2026年1月上旬から全国のHonda Carsを通じて申し込み受付が開始され、4月から順次施工が開始。

また将来的には、NSXのみならず旧車となった他の名スポーツカーも対象にサービスを拡大する予定としており、S2000や「ビート」、あるいは「シビックタイプR」や「インテグラタイプR」といった他の名車たちのサポートにも期待が膨らみます。

クルマを「作って売って終わり」にするのではなく、文化遺産として後世に残し、オーナーの愛情に応え続けるというホンダの決意表明とも取れる、このHonda Heritage Works。

愛車と長く付き合いたいと願う旧車オーナーにとって、これほど心強いニュースはないでしょう。

EVシフトや自動運転といった技術革新が進む現代だからこそ、エンジンという内燃機関ならではの「操る喜び」の価値を再確認し、守り抜くこの壮大なプロジェクトに、今から期待せずにいられません。