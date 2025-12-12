公開中のレッド・ツェッペリンのドキュメンタリー映画『レッド・ツェッペリン：ビカミング』の興行収入が2億円を突破。また、12月19日から12月25日に立川シネマシティで開催の「ROCK FILM FESTIVAL 2025」にて、一週間限定されることが決定した。

参考：『レッド・ツェッペリン：ビカミング』9月26日～28日の洋画興収で1位に パンフの増刷も

レッド・ツェッペリンは、ジミー・ペイジ（ギター）、ジョン・ポール・ジョーンズ（ベース／キーボード）、ジョン・ボーナム（ドラムス）、ロバート・プラント（ヴォーカル）の4人からなる、60年代末にイギリスで結成されたロックバンド。デビューアルバムでいきなり世界を熱狂の渦に巻き込んだバンドの出発点にはいったい何があったのか。未公開のボーナムの生前音声のほか、メンバーの家族写真や映像、初期のライブシーンなど貴重なアーカイヴ映像とともに、オリジナルメンバーが知られざる歴史を語る。また、演奏シーンは部分的ではなく1曲ずつ映し出される。

9月26日に全国のIMAXシアターで公開が始まると、3日間の観客動員数・興行収入ともに洋画第1位を記録（興行通信社調べ）。

さらに、2025年7月～10月公開作品の観客満足度ランキング（GEMレポート）では洋画作品第1位（総合第5位）を獲得した。その後も劇場パンフレットも売り切れが相次ぐなど、バンドファンを中心に多くの観客を動員しながらロングラン上映が続いている。

12月19日から12月25日には、立川シネマシティで開催の「ROCK FILM FESTIVAL 2025」にて、本作がイベントのラストを飾る作品として一週間限定で上映され、12月19日の上映回では、ゲストトークとして演出家・映画監督の堤幸彦と、プロデューサー／ディレクターの立川直樹が登壇予定となっている。

