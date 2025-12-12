″ホルモン″ナヲがヤバT・長女と対面報告！女性バンドマンの絡みにファン歓喜「赤さんのあんよ挟んでピースするセンスすばらすぃい」
ロックバンド「マキシマム・ザ・ホルモン」のドラムのナヲが12月12日、自身のInstagramで「かわいい！！かわいい！！かわいい！かわいい！！産まれたて！産まれたて！産まれたて！産まれたて！めっちゃいい匂い！めっちゃいい匂い！めっちゃいい匂いーーーー！！！」と投稿。出産直後で友人のヤバいTシャツ屋さんのベースボーカル・ありぼぼの長女との交流を綴った。
投稿には、ありぼぼの長女の足を指のVサインで挟んだ写真が添えられており、ファンからは「赤さんのあんよ挟んでピースするセンスすばらすぃい」「はぁ分読んでるだけで幸せ」「尊い！！全世界が平和になりますように」「この撮り方めちゃくちゃかわいい」など賞賛のコメントが寄せられた。
