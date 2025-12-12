³ØÇ¯1°Ì¤Î½ÓÂ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÃÃ¤¨¤ë¤ÈÂÂ®¤¯¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡×Ì¥ÏÇ¤ÎàÃÃ¤¨¤¹¤®á¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂ®¤½¤¦¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç³ØÇ¯1°Ì¤Î½ÓÂ
¡¡4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¿å¿§Ã´Åö¤ÎÀ¾½ï¤ê¤ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç³ØÇ¯1°Ì¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿À¾½ï¤Ï¡Ö¤ª¤·¤êÃÃ¤¨¤ë¤ÈÂÂ®¤¯¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈX¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¡¢½ÓÂ¤ò»Ù¤¨¤¿²¼È¾¿È¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò¤¤¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³ØÇ¯1°Ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÃË½÷Ìä¤ï¤ºÂÂ®¤¤¿Í¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö³Î¤«¤ËÂ®¤½¤¦¡ª¡×¡ÖÂ¹ø¶¯¤½¤¦¤À¤â¤ó¤Í¡ª¡×¡ÖÃÃ¤¨¤¹¤®¡×¡Ö¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡À¾½ï¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡ÖË±¿À¥ä¥Ä¥ë¥®11¡×(ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óàÅ·¿À¥¥µ¥é¡¿µÌ¥Þ¥ê(8ÂåÌÜ)á¤òÃ´Åö¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£