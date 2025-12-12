きょう未明、山形県遊佐町でＪＲ羽越本線の列車と乗用車が衝突する事故がありました。

【画像】事故現場

衝突した車のそばには男性が１人倒れていて、その場で死亡が確認されました。

警察によりますと、きょう午前１時半すぎ、遊佐町遊佐でＪＲ羽越本線の回送列車が、線路上で乗用車と衝突しました。

事故の直後に列車の運転手が現場を確認したところ、車の近くに男性が１人倒れていたということです。

現場に駆けつけた警察がその場で男性の死亡を確認しました。

警察によると死亡したのは成人男性とみられ、身元の確認を進めるとともに事故の原因を調べるとしています。

■当時は視界が悪く...

車と衝突した回送列車は秋田県に向かっていました。列車の運転手１人にけがはないということです。

現場はＪＲ遊佐駅から北におよそ１００メートルの線路上で、事故当時は雪が降り、吹雪で視界が悪かったということです。

近所の人などによりますと車は、線路わきの道路でＵターンしようとしたところ線路内に入り込んだ可能性があるということで、警察が状況の調べを進めています。