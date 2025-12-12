県内は、強い寒気の影響で山沿いを中心に雪が降り積雪が急増しました。豪雪地の津南町では住民が雪かきに追われました。



■池川泰介記者

「午前11時、津南町役場前です。雪が降り続いています。止まっている車には30cmくらい積もっています。」



津南町では11日夜は積雪がほとんどありませんでしたが、一気に40cm以上積もりました。



■津南町の住民

「津南らしくなってきたのでは。朝、車を出すのに除雪しないといけないから大変。年中行事と思えば、仕方がない。」



住宅の前に分厚く積もった雪を、流雪溝に落とす住民の姿が見られました。各地の積雪は、津南町で48cm、湯沢町で29cm、魚沼市守門で21cm、妙高市関山で12cmです。



■津南町の住民

「雨まじり、雪が湿っていて(雪かきが)やりづらい。やはり年なので腰にくる。」



13日(土)朝6時までに予想される12時間の降雪量は、上・中・下越の山沿いで10cmとなっています。